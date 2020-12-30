Sadakatsiz Dizisi 13. Bölüm fragmanı izle! Volkan’ı Asya’ya aşkı Derin’i delirtiyor!

Kanal D ekranlarında izleyiciyi ekran karşısına kilitlemeyi başaran Sadakatsiz dizisi, yayınlanan 13. bölüm fragmanı ile yine nefesleri kesti! Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder, Burak Sergen ve Eren Vurdem gibi usta isimlerin yer aldığı dizi muhteşem konusu ve nefes kesen senaryosu ile Çarşamba akşamlarının en çok izlenen diziler arasında yerini alıyor. Yayınlanacak olan 13. bölümden kareler içeren fragman çok ses getirmeye aday bir bölümün ipuçlarını izleyiciye gösterdi.

Dizide Asya karakterine hayat veren Cansu Dere ile Volkan karakterine hayat veren Caner Cindoruk arasındaki evlilik, Melis Sezen’in tepki çeken Derin karakteri sebebi ile bitmiştir. Volkan, 24 yaşındaki Melis ile sevgili olmuş ve Melis bu ilişkide hamile kalmıştır. Aldatıldığını öğrenen Asya ise yoğun mücadele vererek Volkan’dan olan Ali’nin velayetini alarak boşanmıştır. Volkan ile Derin yurtdışına gitmiş ve Volkan kısa sürede zengin olarak geri dönüş yapmıştır.

Volkan’ın dönüşü ile birlikte herkesten intikam almak için başladığı oyunda, hesaba katmadığı şeyler olmaktadır. Asya’nın evine düzenlenen saldırı sonrasında Asya’yı hala sevdiğini fark eden Volkan, bir yandan intikam almaya çalışırken bir yandan duygularına anlam vermeye devam etmektedir. Melis ise Volkan’ın Asya’ya olan hislerini anlasa da Volkan’dan vazgeçmemektedir. Ali’nin okulundaki sorunlar Asya’yı uğraştırırken, Volkan’ı işlere karıştırmamak ve çevresinde olan kötü olayları püskürtmek için yeni bölümde de yoğun mesai harcamaktadır.