Kuruluş Osman Dizisi 41. Bölüm fragmanı izle! Osman Bey Adalet Dağıtıyor!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, yayınlanan 41. bölüm fragmanı ile yine nefeslerin tutulacağı bir bölümü hazırlamayı başardı. Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Burak Özçivit, Ayşegül Günay, Didem Balçın, Burak Çelik ve Yiğit Uçan gibi isimlerden oluşan oyuncu kadrosu ile çok ses getirmeye devam ediyor. Dizinin 41. bölümünün de yine aksiyon ve akıl oyunları ile dolu olduğu fragmanda yer alırken, diziye yapılan eleştiriler senaryoya etkimeye başladı.

Ertuğrul Bey’in ölümü ile Osman Bey’in obanın başına geçmesiyle dizi, tarihteki gerçek karşılığı ile paralel bir yola girdi. Kayı Obası olarak Osman doğrudan amcasının oyununu bozarak elde ettiği beyliği hak ettiğini yeni bölümde yine göstermektedir. Müslüman olmaya karar veren Targun Hatun’un Osman Bey’i elde etmek için devam eden mücadelesi yanında; Osman Bey’in oba içinde ve dışında uğraşması gereken epey bir sorun bulunaktadır.

Hayal kırıklığı yaşayan Dündar Bey’in öngörülemez davranışları, Osman Bey’in amcası, Nikola ve Tarhun Hatun derken Osman Bey’in yeni bölümde de başı epey bir kalabalık. Flatyos’un kaçma girişimi de Kayı Obasını sallarken, devlet olma adına Osman Bey emin adımlarla içteki ve dıştaki düşmanlarını bertaraf ederek Kayı obasını yükseltmeyi sürdürmektedir. Oyunları birbiri ardına bozan Osman Bey’in bir imparatorluğun kolay oluşmadığını gösteren mücadelesi yeni bölümde seyirciyi ekrana kilitlerken, Kayı Beyi Osman adalet dağıtmaya yeni bölümde de devam etmektedir.