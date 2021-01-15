Gerçeğin Peşinde Tamamı Tek Parça 15 Ocak 2021 Cuma Star Tv Canlı izle! >>>>> TIKLAYINIZ

Star TV ekranlarında sevilen sunucu Serap Paköz’ün sunumu ile izleyiciyle buluşan Gerçeğin Peşinde, yine dolu dolu gündemi ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Hafta içi her gün saatler 13.15’i gösterdiğinde izleyiciyi ile buluşan reality programı; küsleri barıştırmaya, kayıpları aileleri ile kavuşturmaya ve cinayetlerin arkasındaki sır perdesini aralamaya devam ediyor. Serap Paköz’le birlikte stüdyoda yer alan Adli Tıp Uzmanı Taner Güven, Avukat Hasan Kocabey ve Polis Eğitmeni – Güvenlik Uzmanı Murat Aydın gibi isimler ile gerçekler saklandıkları yerden ortaya çıkarılıyor.

Gerçeğin Peşinde 14 Ocak Perşembe Stüdyoda Ne Oldu?

Gerçeği Peşinde dünkü bölümü ile yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Stüdyoda 20 yaşında olan ve elalem ne der kaygısı ile evlendirilen Damla Şayir bulundu. Damla’nın başına gelenler izleyicileri çok üzdü. 31 Aralık sabahından bu yana kendisinden haber alınamayan Mustafa’nın kaybolmasında herkesin şüphelendiği isim enişte İbrahim canlı yayına katıldı ve Mustada’nın tuhaf davranışlar sergileyerek araçtan indiğini ifade etti. 16 yaşındaki Zerda Eryılmaz’ın Murat Can tarafından kaçırıldığı hemen hemen kesinleşirken, Zerda’nın babası Kenen Eryılmaz ekrandan Murat Can’a kızını getirmesi için seslendi. 2013’te vefat eden Recep Ali Maşalacı’nın ölümünde Atakan’ın parmağının olup olmaması tartışılırken, Recep Ali’nin ablası telefonla bağlanırken şüphelendiği isimleri ve şüphelileri konuştu.