Gönül Dağı Dizisi 12. Bölüm Full İzle! 16 Ocak 2021 Gönül Dağı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Gönül Dağı Tek Parça 16 Ocak 2021 TRT1 Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Yeni sezonda TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Gönül Dağı dizisi her hafta eğlence dolu bölümleri ile ekrana geliyor. Bir kasabada yaşayan Taner ve kuzenlerinin hayalleri ile aşklarının anlatıldığı yapımın başrollerini Berk Altan ve Gülsüm Ali İlhan oynuyor. Mustafa Çiftçi’nin sıcak kasaba hikâyelerinden esinlenerek ekrana getirilen yapımda yaşanacaklar merakla bekleniyor. Gönül Dağı dizisi her hafta cumartesi akşamları saat 20.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanıyor.

Gönül Dağı Dizisi 11. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı geçen hafta 11. bölümü ile ekrana geldi. Yapımın ekrana gelen son bölümünde Dilek ve Taner aşkları karşısında engellerle karşılaşmaya başlarken, Ramazan ise beklemediği bir belanın içine düşer. Dizinin eğlence dolu 11. bölümü yine büyük beğeni topladı.

Gönül Dağı dizisinin ekrana gelen son bölümünde Gülsüm ve Halime çocukları ile sert bir konuşma yaparak bu ilişkinin yanlış olduğunu söyler. Gülsüm Taner’le ve Halime de Dilek ile korkunç bir konuşma yaptıktan sonra aşkları karşısındaki engellerle karşılana âşıklar, bunları aşabileceklerine inanır. Ancak Dilek’in karşısına beklemediği bir yol ayrımı çıkar. Bu sırada hastaneye kaldırılan Cemile’nin durumu ise kritiktir.

Cemile’ye ne olduğunu öğrenmeye çalışan Veysel onun hakkında şaşırtıcı bir gerçek ile karşılaşır. Ramazan’ı evlendirme konusunda karar veren Hüseyin ise kendilerine uygun soylu bir dünür bulmak için çalışmalara başlar. Bu dünürün Münir Bey olduğuna karar veren Hüseyin Günışın ve Ramazan’ı da yanına alarak özür dileme bahanesi ile Münir Bey’in kapısını çalar ve beklenmedik gelişmeler yaşanır. Bu olanların Ramazan ve Asuman’ı nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu.

Gönül Dağı Dizisi 12. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Gönül Dağı dizisinin heyecan dolu son bölümünün ardından eğlenceli yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizide Dilek’in Taner ile ilgili vereceği karar merak konusu oldu. Ramazan ve Asuman ilişkisini de yeni sürprizlerin beklediği 12. bölüm bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında sevenleri ile buluşacak.