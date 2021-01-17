Cumhuriyet tarihinin en büyük "akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı" operasyonu: 220 gözaltı

İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen ve "Silici" adı verilen operasyonda akaryakıt üzerinden vergi kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinasyonunda, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan zanlıların bağlı bulundukları emniyetteki işlemleri de devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin, eskiden fiziki olarak yaptıkları satış silme işlemlerini, kiraladıkları otomasyon şirketinin sunucuları üzerinden uzaktan erişimle kayıtları silerek yolsuzluk yaptıkları iddia edildi.

Operasyon kapsamında, akaryakıt yolsuzluğun miktarının 250 olimpik havuzu dolduracak kadar olduğu bildirildi. Polisin baskın düzenlediği sırada bazı istasyon sahiplerinin silme işlemi yaptıkları harddiskleri ortadan kaldırmaya çalıştıkları öne sürüldü.

Devletten silinerek kaçakçılık yapılan miktarın 20 bin akaryakıt tankerine denk geldiği belirtilirken, şüphelilerin akaryakıt satış verisini silmek için kullandıkları programa oyun sitesi süsü verdikleri öğrenildi.

- Olayın geçmişi

İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinasyonundaki "Silici" adı verilen operasyonda, akaryakıt üzerinden vergi kaçırdıkları tespit edilen 220 zanlının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu iş birliğiyle yapılan operasyona, "akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı"nda cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak nitelendirilmişti.

Vergi müfettişleri ile gelir uzmanlarının katılımıyla 170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması, bir istasyon teknik destek firması, 2 otomasyon yazılım firması ve bağlı bir şubesi olmak üzere 242 noktada yapılan aramalarda mali belgelere, bilgisayar ve cep telefonu gibi dijital materyallere el konulurken, akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litrelik akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği belirtilmişti.