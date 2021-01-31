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- 31 Oca 2021 - 15:31

Yeni Parti kuran Sarıgül'den CHP'deki istifalara yorum: Etik bulmuyoruz

"Bir siyasi partinin milletvekili olarak parlamentoya gittikten sonra o siyasi partiden ayrılıp farklı çalışmalar içerisinde bulunmayı Türkiye Değişim Partisi olarak etik olarak değerlendirmiyoruz"

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'den üç milletvekilinin istifasına ilişkin, "Bir siyasi partinin milletvekili olarak parlamentoya gittikten sonra o siyasi partiden ayrılıp farklı çalışmalar içerisinde bulunmayı Türkiye Değişim Partisi olarak etik olarak değerlendirmiyoruz." dedi.

Sarıgül, Beşiktaş'taki konutunda düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan kafe ve restoranlarda çalışanların zor durumda olduğunu söyledi.

Önerilerinin bütün restoran, kafe, kahveler, lokantaların alış veriş merkezlerinde olduğu gibi HES koduyla içeri müşteri almaları olduğunu dile getiren Sarıgül, "Yasakları doğru bulmuyoruz, sosyal mesafe kurallarına uymayı doğru buluyoruz." dedi.

Sarıgül, esnafın, gençlerin sanatçı ve kültür elçilerinin de Kovid-19 sürecinde hükümet tarafından desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Bir gazetecinin, "CHP'den üç milletvekili istifa etti. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Sarıgül, parti olarak konuyu kurucularıyla değerlendirdiklerini ve bir partiden istifa edildiği zaman milletvekilliğinden de istifayı doğru buldukları cevabını verdi.

Milletvekillerinin bir siyasi partiyle seçime girdiğini aktaran Sarıgül, "Bağımsız milletvekili değilsiniz. Bağımsız olsanız istediğinizi yapabilirsiniz. Bir siyasi partinin milletvekili olarak parlamentoya gittikten sonra o siyasi partiden ayrılıp farklı çalışmalar içerisinde bulunmayı Türkiye Değişim Partisi olarak etik olarak değerlendirmiyoruz. Biz, partisinden istifa eden milletvekili, hangi parti olursa olsun, mutlaka milletvekilliğinden de istifa ederek tekrar millete dönmesi gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Sarıgül, partisinin parlamento içi ve dışında etik kuralların dışına çıkmayacağını sözlerine ekledi.

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31 Oca 2021 - 15:31 AA İstanbul- Siyaset

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