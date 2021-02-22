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- 22 Şub 2021 - 12:04

Zuhal Topal'la Sofrada 546. Bölüm İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 22 Şubat 2021 Günün Puan Durumu Ne Oldu?

Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal 546. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

Ali Kurt
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Zuhal Topal'la Sofrada 546. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Üçüncü sezonu ile FOX TV ekranlarında seyircisi ile buluşan Zuhal Topal’la Sofrada rekabet dolu yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile izlenen yapımda her hafta birinci olacak isim merakla bekleniyor. Birbirinden iddialı gelinlerin kıyasıya rekabet ettiği yemek yarışmasında heyecan her geçen gün yükseliyor. Zuhal Topal’la Sofrada yeni bölümleri ile hafta içi hergün saat 16.00’da ekrana geliyor.

Zuhal Topal’ın renkli sunumu ile ekrana gelen yemek yarışmasında her hafta 5 gelin ve kaynana takım olarak mücadele ediyor. Gelinlerin kendi hazırladıkları menüyü en iyi şekilde sunmaya çalıştığı programda kaynanalar ise Zuhal Topal’la beraber puanlama yapıyor. İlgi ile takip edilen yarışmada her hafta birinci olan isim büyük ödülü kazanıyor. Hafta boyunca menü ve sunumları ile ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet eden gelinlerden en yüksek puanı alan isim cuma günü haftanın finalinde açıklanıyor. Zuhal Topal ve kaynanalardan en yüksek puanı alan gelin 15 bin liralık çekin sahibi oluyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 19 Şubat Haftanın Birincisi Kim Oldu?

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni gündüz kuşağı programı Zuhal Topal’la Sofrada 19 şubat günü geçen haftanın finali ile ekrana geldi. Hafta boyunca kıyasıya rekabet eden gelinlerden ödülün sahibi olan isim son bölümde açıklandı. Programın sıkı takipçileri 15 19 şubat haftasının birinci olan ismini merak ediyor.

Zuhal Topal’la Sofrada programının ekrana gelen son bölümünde 24 puan alan Aysun hanım sonuncu olurken Elçin hanım 26 puan ile dördüncü oldu. Merve hanım 25 puan ile üçüncü sırada yer alırken, Arzu hanım ve Nazlı hanım ise 30’ar puan alarak birinciliği paylaştı.

Zuhal Topal’la Sofrada 22 Şubat Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Zuhal Topal’la Sofrada programı yeni haftanın ilk yayını ile bugün ekrana gelecek. 22 şubat günü yarışmacısının kim olduğu ve aldığı puan ise henüz belli değil. Program bugün saat 16.00’da ekrana gelecek.

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22 Şub 2021 - 12:04 - Dizi Fragmanları

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