Bir Zamanlar Çukurova 85. Bölüm Full İzle! 25 Şubat 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Bir Zamanlar Çukurova 85. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova heyecan dolu yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile izlenen yapımın başrollerinde Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış yer alıyor. İlgi ile takip edilen yapım her hafta perşembe günleri saat 20.00’da ekrana geliyor.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 84. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova geçen hafta 84. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde Behice için yolun sonu yaklaşırken, Züleyha ve Müjgan’ın arası ise yeniden gerilir. Bu sırada yaşananlardan kötü etkilenen Demir ise Ümit ilişkisinde zorlanmaya başlar. Dizi ekrana gelen son bölümü ile yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde kapıya gelen taksicinin Hünkar’ı öldüren kişinin Behice olduğunu söylemesi ile işler karışmaya başlar. Bunu öğrenen Demir Behice’yi öldürmek için konağa gider. Behice ilk kez ölüme bu kadar yaklaşmışken, Züleyha Behice’yi Demir’in elinden alır. Bu sırada Fikret ve Müjgan arasında yaşanan aşka tanık olan Fekeli ise bu ilişkinin yanlış olduğunu anlatmaya çalışır. Aşkın önünde hiçbir şeyin engel olamayacağını bildiği için onları gözetim altında tutmaya başlar. Fekeli’nin tavırlarından şüphelenen Fikret ise verdiği kararı yeniden gözden geçirmeye karar verir. Züleyha’nın sakince yeni deliller toplamaya başladığı sırada gerçekleri öğrenen Sevda ise büyük bir yıkım yaşar. Demir’in ise artık tek mutlu olduğu yer Ümit’in yanıdır. Züleyha topladığı delillerde Behice’nin katil olduğunu kanıtlamaya çalışırken karşısında birkez daha Müjgan’ı bulur.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 85. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımda yaşanacaklar merak konusu oldu. Behice’nin kurtulup kurtulamayacağının merakla beklendiği dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Demir’im öfkeli sahnelerinin dikkat çektiği 85. bölüm fragmanının ardından yeni bölüm heyecanı arttı. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.