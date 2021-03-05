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- 05 Mar 2021 - 15:31

Payitaht Abdülhamid 141. Bölüm Full İzle! 5 Mart 2021 Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Payitaht Abdülhamid bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda olacak. Payitaht Abdülhamid 141. bölüm kesintisiz izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Emre Okur
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Payitaht Abdülhamid 141. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının iddialı yapımlarından Payitaht Abdülhamid dizisi heyecan ve aksiyon dolu bölümleri ile ekrana geliyor. Tarihi özellikleri ile yayınlanan ilk bölümünden bu yana beğeni toplayan yapımda yaşanacaklar merakla bekleniyor. Başrolünde Sultan Abdülhamid karakteri ile Bülent İnal’ın yer aldığı yapımda Osmanlı Devleti’nin çöküş yılları anlatılıyor. Tarihi özellikleri ve çarpıcı senaryosu ile sevilen yapım her hafta cuma akşamları saat 20.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanıyor.

Payitaht Abdülhamid Dizisi 140. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Payitaht Abdülhamid dizisi geçen hafta 140. bölümü ile ekrana geldi. Her bölümünde yaşanan heyecan dolu olaylarla izleyenleri ekrana kilitleyen yapımın son bölümünde Abdülhamid çok zor duruma düşer. Naime ve Saliha’nın da hayatlarının tehlikeye girdiği 140. bölüm izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Payitaht Abdülhamid dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde sadaret makamından sahte iradenin kaçırılmasının üzerine eski subayların da kaçırıldığını öğrenen Abdülhamid büyük bir şaşkınlık yaşar. Birbiri ile ilişkili olduğunu düşündüğü bu olayların arkasındaki gizemi çözmeye çalışır. Bu sırada Ahmet Nuri Efendi ise saraydan kaçırılan subaylarla ilgili bir iz bulmaya çalışır. Subaylarla ilgili bulduğu ipucunun peşine düşen Ahmet Nuri Efendi haini bulmak üzeredir. Subayların kaçırılması gündemi meşgul ederken sarayda başka sorunlar da ortaya çıkmaya başlar. Aliye ve Stefano’nun hain planı ile Naime son darbeyi almak üzeredir. Aliye hem üzerindeki şüphelerden kurtulmak hem de Naime’ye bu haberi vermek için harekete geçer. Bu plan ile hem Naime’nin hem de Saliha’nın hayatı tehlikeye girer.

Payitaht Abdülhamid Dizisi 141. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Payitaht Abdülhamid dizisinin ekrana gelen heyecan dolu son bölümünün ardından yapımın yeni bölümü merak konusu oldu. Ahmet Nuri’nin haini bulup bulamayacağının merak edildiği dizide Naime ve Saliha’nın nasıl kurtulacağı da merak konusu oldu. Yeni bölüm fragmanı ile heyecanı arttıran yapım bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında sevenleri ile buluşacak.

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05 Mar 2021 - 15:31 - Dizi Fragmanları

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