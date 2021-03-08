Usta oyuncu Rasim Öztekin yaşamını yitirdi! Rasim Öztekin Kimdir?

Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi gören tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, 62 yaşında hayata veda etti.

Sanatçı, dün geçirdiği kalp krizi dolayısıyla önce Beykoz Devlet Hastanesi'ne, ardından Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçılığı ve köşe yazarlığı da yapan sanatçı, 14 Ocak 1959'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun olan Öztekin, sahnedeki ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu, Kadıköy Halk Eğitim ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör çalışmalarla edindi.

Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular Topluluğu'yla profesyonel tiyatro oyunculuğuna adım atan Öztekin, 1980-1992 arasında "Şahları da Vururlar", "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı", "İçinden Tramvay Geçen Şarkı", "İstanbul'u Satıyorum" başta olmak üzere Ortaoyuncular Tiyatrosu'nun tüm oyunlarında rol aldı.

- Münir Özkul, Zeliha Berksoy, Nükhet Duru ve Demet Akbağ ile aynı sahneyi paylaştı

Öztekin, 1992-1995 yılları arasında sırasıyla Nükhet Duru ve Demet Akbağ'la birlikte "Müzikomedi", Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses ve yine Demet Akbağ'la "Mega Show" programlarına imza attı.

Demet Akbağ ve Ayşen Gruda ile "Yeşil Kabare Şovları"nı bir dönem izleyicinin beğenisine sunan sanatçı, 1994'te Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı "2071'de Türkiye" adlı müzikali sahneye koyup, oynadı.

Başarılı sanatçı, kariyeri boyunca Ferhan Şensoy, Münir Özkul, Erol Günaydın, Tuncel Kurtiz, Zeliha Berksoy gibi Türk tiyatrosunun önemli ustalarıyla aynı sahneyi paylaştı.

İsmail Dümbüllü'nün Münir Özkul'a devrettiği, Hasan Efendi'nin kavuğunu tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'dan 2016'da teslim alan Öztekin, geleneksel Türk tiyatrosunun simgesi olan kavuğu, sağlık sorunlarına işaret ederek, 21 Eylül 2020'de, oyuncu Şevket Çoruh'a teslim etmişti.

Tiyatronun yanı sıra birçok sinema ve dizi projelerinde rol alan Öztekin, TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı da yaptı. Kendi web sayfasında çeşitli konularda yazılar kaleme alam usta oyuncu, son olarak "Geniş Aile" ve "Seksenler" dizisiyle izleyenlerin beğenisini kazanmıştı.

Rasim Öztekin'in vefatı ünlü isimleri yasa boğdu

Geçirdiği kalp krizi sonucu, tedavi gördüğü hastanede yaşama veda eden usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefatı hem izleyicileri hem kültür-sanat dünyasının ünlülerini üzdü.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, duygularını şu sözlerle ifade etti:"TRT ailemizin kıymetli bir ferdini, Seksenler dizimizin babasını, dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin’i kaybettik. İyileşip sete geri dönmesini beklerken gelen bu haber bizleri büyük bir üzüntüye boğdu. Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin."

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabında, "Usta sinema ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin'in, geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Yapımcı ve yönetmen Murat Şeker, üzüntüsünü, "Melek gibi abimizdi. 'Klavye Delikanlıları'nı çekerken erken yaşta kaybettiğimiz çok kıymetli kardeşim Hiko'nun adını ona vermiştik. Hiko Dayı karakterine can vermişti. Rasim abi şimdi onun yanına gitti. Selam söyle abicim. Mekanın cennet olsun." sözleriyle dile getirdi.

Komedyen, oyuncu, yönetmen ve karikatürist Cem Yılmaz, sosyal medyadaki paylaşımında, "Rasim Abimizin mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun.Tüm sevenlerine başsağlığı dilerim." dileğinde bulundu.

- Kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce Birol Güven'e mesaj attı

Oyuncu, komedyen ve müzisyen Ata Demirer de çok üzgün olduğunu aktararak, "Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır ve baş sağlığı dilerim." sözlerini paylaştı.

Oyuncu ve yönetmen Zafer Algöz, "Oyuncu arkadaşımız Rasim Öztekin'i maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Yapımcı ve senaryo yazarı Birol Güven, Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce kendisine şiir ve mesaj yazdığını paylaştı. "Mekanı cennet olsun" temennisinde bulunan Güven, Öztekin'in, "Günaydın Patron. Umarım iyisindir. Pazar günü için güzel bir şiir gönderiyorum. Biraz nostalji... Seksenler'de de kullanılabilir." şeklindeki mesajını paylaştı.

Öztekin'in "Seksenler" dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Şoray Uzun, "Sevgili ustamızı, canımız abimizi, çok güzel bir insanı Rasim Öztekin'i kaybettik maalesef. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum. Başımız sağ olsun. Bundan sonra bir yanımız hep eksik." sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, "Mizaha emek veren her insanın kaybında dünyadaki kahkahalar azalıyor sanki. Nur içinde yatsın Rasim Öztekin." değerlendirmesinde bulundu.

3 Yıl Önce Eşi programına konuk olan Rasim Öztekin İle Kalp Yetersizliği Sohbetleri