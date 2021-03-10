Kuruluş Osman Dizisi 49. Bölüm Full İzle! Kuruluş Osman 10 Mart 2021 Kuruluş Osman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kuruluş Osman Dizisi 49. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Kuruluş Osman dizisi izleyenleri ekrana kilitliyor. Aksiyon ve heyecan dolu bölümleri ile ilgi çeken yapımda Osmanlı devletinin kuruluş dönemi anlatılıyor. Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı yapım çarşamba akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Kuruluş Osman Dizisi 48. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından Kuruluş Osman geçen hafta 48. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünde Nikola ve Flatyos Osman Bey’e yeni bir tuzak kurur. Osman Bey birçok cephede ölüm kalım savaşı vermek zorunda kalır. Dizi heyecan dolu son bölümü ile yine büyük beğeni topladı.

Kuruluş Osman dizisi geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Nikola ve Flatyos’un kurduğu tuzak işe yarar. Osman Bey ve alpler çemberin içinde kalır. Osman Bey çemberin içinden çıkmanın yollarını ararken, atılan ok ile Bayhoca’nın yaralanması Kayı beylerini zor duruma düşürür. Bu sırada Savcı bey yaralanan oğlunu çemberden çıkarmak için çabalar. Osman Bey tuzağı aşmak için zekice bir hamle yapar. Bu beladan kurtulan Osman Bey’i ise yeni bir cephe beklemektedir. Papa ajanları Melik ve Süleyman’ın teşviki ile uç bölgesine gelen Moğol komutanı herkes için dengeleri değiştirir. Bu durum Osman Bey’i zor duruma düşürürken, Nikola ise Osman Bey’den intikam almak için büyük yemin eder. Bu sırada Osman Bey, obanın tuzağa düşmesine neden olan haini bulmaya çalışır. Malhun hatun ise elindeki ipuçlarını birleştirir ve hainin obadan biri olduğunu anlar.

Kuruluş Osman Dizisi 49. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Kuruluş Osman dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımda yaşanacaklar merakla beklenmeye başlandı. Osman Bey’in haini bulup bulamayacağının merakla beklendiği yapımın yeni bölüm fragmanı yayınladı. Fragmanda Moğol komutanı ile Osman Bey arasındaki heyecan dolu mücadele dikkat çekti. Kuruluş Osman dizisi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanacak.