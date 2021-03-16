Ankaralılar Şaşkın! Başkent'te ‘dolu ve kar’ sürprizi

Başkent'te akşam saatlerinde dolu ve kar yağışı etkili oldu.

Ankara'da sabah saatlerinden başlayan yağışlı hava etkisini gösterdi. Aralıklarla yağan yağmur, yer yer etkili olurken, akşam saatlerinde karla karışık yağmur yağmaya başladı. Dikmen, Keklikpınarı, İncek gibi yüksek rakımlı yerlerde ise yoğun kar yağışı görüldü.

Havaya ve suya düşen cemrenin 3'üncüsünün de geçen hafta toprağa düşmesinin ardından Ankara'da ilkbahar mevsimi etkisini göstermeye başlamıştı. Ağaçların da çiçek açmaya başlamasıyla sıcaklıkların artmasını bekleyen vatandaşlar, lapa lapa yağan karı şaşkınlıkla izledi.