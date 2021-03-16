Ankaralılar Şaşkın! Başkent'te ‘dolu ve kar’ sürprizi
Başkent'te akşam saatlerinde dolu ve kar yağışı etkili oldu.
Başkent'te akşam saatlerinde dolu ve kar yağışı etkili oldu.
Ankara'da sabah saatlerinden başlayan yağışlı hava etkisini gösterdi. Aralıklarla yağan yağmur, yer yer etkili olurken, akşam saatlerinde karla karışık yağmur yağmaya başladı. Dikmen, Keklikpınarı, İncek gibi yüksek rakımlı yerlerde ise yoğun kar yağışı görüldü.
Havaya ve suya düşen cemrenin 3'üncüsünün de geçen hafta toprağa düşmesinin ardından Ankara'da ilkbahar mevsimi etkisini göstermeye başlamıştı. Ağaçların da çiçek açmaya başlamasıyla sıcaklıkların artmasını bekleyen vatandaşlar, lapa lapa yağan karı şaşkınlıkla izledi.
16 Mar 2021 - 22:27 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.