Gönül Dağı Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 3 Nisan 2021 Gönül Dağı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Gönül Dağı Dizisi 22. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun en çok izlenen yapımları arasında yer alan Gönül Dağı dizisi sıcak hikayesi ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen yapımın başrollerinde Gülsim Ali İlhan ve Berk Altan yer alıyor. Dizi her hafta cumartesi akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Gönül Dağı Dizisi 21. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı geçen hafta 21. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen yapımın son bölümünde Dilek ve Taner çıktıkları yolda beklenmedik bir gerçekle karşılaşırken, Sefer ile evlilik hazırlığı içinde olan Zahide ise kötü bir felaket ile karşı karşıya kalır. Gönül Dağı dizisi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Gönül Dağı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Taner ve Dilek Gönül Dağı’na doğru bir yolculuğa çıkarlar. Dilek’in babasından bir iz bulmak için çıktıkları yolda, ikisi de huzur bulur. Bu esnada buldukları iz ise kafalarını karıştırır. Taner hala annesi ile konuşmamaktadır. Aralarının bozu olduğu bu sırada tamirhaneye gelen bir çocuk engelli annesi için sandalye yapmak ister. Ancak tek başına nasıl yapacağını bilemez ve kuzenlerden yardım ister. Kuzenler çocuğa yardım ederken Taner de annesi ile olan ilişkisini sorgulamaya başlar ve Halime ile konuşmaya karar verir. Bu sırada Zahide ve Sefer heyecan içinde düğün hazırlıklarına başlamıştır. İkisi de çok mutludur. Ancak gelen kötü bir haber Zahide’yi çok üzer. Fikret velayet davası açmıştır. Zahide bunu Sefer’den saklamaya karar verir ve kendisi bir çözüm aramaya başlar.

Gönül Dağı Dizisi 22. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Gönül Dağı dizisinin geçen hafta ekrana gelen heyecan ve duygu dolu bölümünün ardından yapımın yeni bölümü merakla bekleniyor. Zahide’nin çocuklarını korumak için ne yapacağı ve Dilek Taner ilişkisinde yaşanacaklar merakla bekleniyor. Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ancak yapım bu akşam ekrana gelmeyecek. Merakla beklenen 22. bölüm 3 Nisan Pazar akşamı yayınlanacak.