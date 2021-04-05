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- 05 Nis 2021 - 16:01

Sefirin Kızı Dizisi 47. Bölüm Full İzle! 5 Nisan 2021 Sefirin Kızı 47. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sefirin Kızı 47. Bölüm tek parça HD izle araştırması yapan kullanıcılar, Star TV’nin en güzel dizisi olan Sefirin Kızı ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Ayrıca Sefirin Kızı 47. Bölüm fragmanı da araştırılanlar arasında yer alıyor. Sefirin Kızı 47. Bölüm izle, makalemizle birlikte Sefirin Kızı son bölüm izle seçeneğini sizlere sunuyor ve diziyi takip etmekten geri kalmamanızı sağlıyoruz. İşte milyonlarca kişinin severek izlediği, birçok hayranı bulunan Sefirin Kızı 47. Bölüm…

Ali Kurt
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Sefirin Kızı Dizisi 47. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonun iddialı yapımlarından Sefirin Kızı dizisi yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlgi ile takip edilen yapımın başrollerinde Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün yer alıyor. Yapım her hafta pazartesi akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Sefirin Kızı Dizisi 46. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı geçen hafta 46. bölümü ile ekrana geldi. İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen yapımın son bölümünde Mavi ve Sancar yeniden zorlu bir mücadelenin içine girer. Bu mücadele ikisini de zor bir kararın eşiğine getirir. Dizi heyecan dolu son bölümü ile yine büyük beğeni topladı.

Sefirin Kızı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Sedat’ın oynadığı tehlikeli oyun Sancar’ı beklenmedik şekilde kaçak durumuna düşürür. Bu durumda Sancar’ı ayakta tutan tek şey ise Mavi’nin koşulsuz biçimde onu sevmesidir. İkisi her şeye rağmen bunu atlatacaklarına inanmaktadır. Mavi bir yandan Melek’in olanlardan kötü etkilenmesini engellemeye çalışırken diğer yandan ise Sancar’ı kurtarmak, gerçekleri ortaya çıkarmak için uğraşır. Yaşananları öğrenen Güven ise Sancar’ın bu durumunu ona karşı kullanmak için harekete geçer. Sedat hastanede hayat mücadelesi verirken, Güven ise Sancar’ı bulup herkesten intikam almak ister. Bu sırada Elvan Yahya ile yaşadığı yüzleşmenin ardından verdiği kararların doğru olduğuna emin olur. Omzundaki yüklerden kurtulmaya başladığını düşünürken, Bora ile yaptığı konuşma ise aklına başka şüphe tohumları eker. Sancar için tüm umutlar tükenirken Mavi ise onu kurtarmak için her şeyden kurtulmayı göze almıştır.

Sefirin Kızı Dizisi 47. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sefirin Kızı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. İlgi ile takip edilen dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Mavi ve Sancar’ın yeniden bir araya geldiği görülürken, Halise ise beklenmedik bir ortaklık içine girer. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Star TV’de.

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05 Nis 2021 - 16:01 - Dizi Fragmanları

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