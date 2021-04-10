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- 10 Nis 2021 - 13:31

Tozkoparan İskender 18. Bölüm Full İzle! 10 Nisan 2021 Tozkoparan İskender Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Tozkoparan İskender pazar günleri TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Tozkoparan İskender 18. bölüm izleme linkine ve 18. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Tozkoparan İskender 18. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni sezonda TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Tozkoparan İskender dizisi yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlgi ile takip edilen yapımda geçmişten günümüz dünyasına gelen İskender’in olağanüstü yetenekleri ve maceraları anlatılıyor. Kadrosunda birçok çocuk oyuncunun yer aldığı dizi heyecan ve eğlence dolu bölümleri ile izleyenlerden beğeni topluyor. Dizi pazar günleri saat 17.00’da TRT1 ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Tozkoparan İskender Dizisi 17. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarının sevilen çocuk dizisi Tozkoparan İskender geçen hafta 17. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin son bölümünde Kuzgunların yeniden ortaya çıkmasından kendisini sorumlu tutan İskender Sinan’ı bulmaya çalışırken, Mavi Ay ise yarışmayı kaybetmenin üzüntüsü içindedir. Dizi son bölümü ile yine izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Tozkoparan İskender dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Kuzgunların geri döndüğünü öğrenen Nevzat oğlu Sinan’ı korumak için kasabadan ayrılmaya karar verir. Okçuluk yarışının ardından Mavi Ay ortalarda görünmeyen Sinan’ı aramaya başlar. Sinan’ın hiçbir yerde bulunamaması üzerine İskender onu bulacağına dair arkadaşlarına söz verir. Geçmişten geldiği için Kuzgunların yeniden ortaya çıkmasından kendisine sorumlu tutan İskender olağanüstü yeteneklerini kullanarak Sinan’ın yerini bulur ancak onu geri götürmek düşündüğü kadar kolay olmaz. Bu sırada okçuluk yarışını kazanan Kasırga ise Giovanni ile açtığı canlı yayında yaşananları abartarak anlatır ve herkese hava atar. Refika ise Türkçe sınavı sonrasında sınıfta kopya kağıdı bulur. Kopya çeken kişiyi bulmak için harekete geçer Elif is arkadaşlarını zan altında bırakmamak için kopya çektiğini itiraf eder. Bu itirafın üzerine Elif cezasını almak için disiplin kuruluna gider.

Tozkoparan İskender Dizisi 18. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Tozkoparan İskender dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizide Elif’in disiplinden ne ceza alacağı merakla bekleniyor. İskender’in Sinan’ı geri getirip getiremeyeceğinin de merak edildiği yapım yeni bölümü ile yarın saat 17.00’da TRT1 ekranlarında izleyenleri ile buluşacak.

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10 Nis 2021 - 13:31 - Dizi Fragmanları

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