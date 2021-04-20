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- 20 Nis 2021 - 04:16

Sefirin Kızı Dizisi 49. Bölüm Full İzle! 20 Nisan 2021 Sefirin Kızı 49. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sefirin Kızı 49. Bölüm tek parça HD izle araştırması yapan kullanıcılar, Star TV’nin en güzel dizisi olan Sefirin Kızı ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Ayrıca Sefirin Kızı 49. Bölüm fragmanı da araştırılanlar arasında yer alıyor. Sefirin Kızı 49. Bölüm izle, makalemizle birlikte Sefirin Kızı son bölüm izle seçeneğini sizlere sunuyor ve diziyi takip etmekten geri kalmamanızı sağlıyoruz. İşte milyonlarca kişinin severek izlediği, birçok hayranı bulunan Sefirin Kızı 49. Bölüm…

Ali Kurt
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Sefirin Kızı Dizisi 49. Bölüm Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

İkinci sezonu ile Star TV ekranlarında yayınlana Sefirin Kızı dizisi heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen yapımın başrollerinde Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün yer alıyor. Yapım pazartesi akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

Sefirin Kızı Dizisi 48. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV ekranlarını sevilen dizisi Sefirin Kızı geçen hafta 48. bölümü ile ekrana geldi. İlgi ile takip edilen dizinin son bölümünde Mavi öğrendiği haber ile büyük bir ikilemin arasında kalırken, Sancar ise ailesini yeniden toplamaya çalışır. Dizi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.

Sefirin Kızı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde Mavi hamile olduğunu öğrenir. Bu haber onu büyük bir kararsızlık içine sürükler. Bir yandan geçmişin acıları ve korkuları ile baş etmeye çalışırken diğer yandan da bu bebeği dünyaya getirecek cesareti yoktur. Bu konuda Sancar ile yüzleşmek de hiç kolay olmayacaktır. Mavi kendisini başta Melek olmak üzere herkese karşı sorumlu hisseder. Bu sırada Mavi’nin hamile olduğundan habersiz olan Güven ve Sedat planlarını aynen uygulamaya devam ederler. Sancar ise yeniden her şeyi yoluna koymaya çalışırken önce marinada duydukları sonrada annesinden aldığı haber ile yıkılır. Elvan ise Bora konusunda üst üste hayal kırıklığı yaşarken yeni tanıştığı biri bakış açısının değişmesine neden olur. Bu sırada Yahya ise Elvan’ı geri kazanmak için uğraşmaya devam eder. Halise Mavi ve Sancar’ın bebeklerinin olmamasını için her şeyi dener. Başarılı olamayınca Sedat ve Güven ile işbirliği yapmaya karar verir.

Sefirin Kızı Dizisi 49. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sefirin Kızı dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından yapımın yeni bölüm heyecanı başladı. Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Sancar ailesini bir araya toplamanın mutluluğunu yaşarken, Halise ise tehlikeli bir oyun oynamaya başlar. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.

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20 Nis 2021 - 04:16 - Dizi Fragmanları

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