Masumiyet Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 5 Mayıs Masumiyet Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Ekranların yeni dizisi Masumiyet yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Masumiyet 11. bölüm full izleme linkine ve 11. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Masumiyet 11. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ
Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Masumiyet dizisi her hafta heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Sonu suçla biten yasak bir aşkın hikayesinin anlattığı gerilim dolu yapımda 3 aile arasındaki savaş ekrana geliyor. Başrollerinde Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ’un yer aldığı dizi çarşamba akşamları saat 20.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanıyor.
Masumiyet Dizisi 10. Bölümde Neler Yaşandı?
FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumiyet geçen hafta 10. bölümü ile ekrana geldi. Her bölümü ilgi ile takip edilen yapımın son bölümünde Ela gerçekleri ortaya çıkarmak için tehlikeli bir oyuna başlarken, Ilgaz cephesinde ise işler beklenmedik şekilde karışmaya başlar. Masumiyet dizisi son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi.
Masumiyet dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünde İsmail’in olay gecesi olay yerinde olduğu ortaya çıkar. İsmail ile ilgili bu gerçek herkes için dengelerin değişmesine neden olur. Hale adım adım İsmail ile ilgili gerçekleri ortaya çıkarmaya başlar. Bu sırada kendi gerçeğinin peşinde olan Ela ise İlker ile tehlikeli bir oyun oynamaya başlar. Telefonun ucundaki suç ortağı tarafından yönlendirilen Ela’nın attığı yanlış adımlar onu istemediği sonuçlara götürmeye başlar. İrem ise Cenk ile gerilimler yaşamaya devam eder. İrem yaşadığı gerilimin de etkisi ile beklenmedik bir karar alır. Harun ve Bahar işbirliği Ilgaz cephesinde yeni sorunların başlamasına neden olur. Hale’nin İsmail ile ilgili düğümü tamamen çözmesi ise dengeleri kökten değiştirir. Artık polisin hedefindeki tek isim İsmail olmuştur.
Masumiyet Dizisi 11. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Masumiyet dizisinin geçen hafta ekrana gelen son bölümünün ardından dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Dizinin 11. bölüm fragmanında Hale ve İsmail arasındaki gerilimin yükselmesi dikkat çekti. Ela’nın yeni travmalarla karşı karşıya kaldığı fragmanda Umut’la ilgili gerçek ise izleyenleri şaşırttı. Dizi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.
05 May 2021 - 15:08 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.