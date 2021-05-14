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- 14 May 2021 - 11:33

Akıncı Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 14 Mayıs 2021 Akıncı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Akıncı bu akşam ATV ekranlarında olacak. Akıncı 20. bölüm kesintisiz izleme linkine ve 20. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ali Kurt
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Akıncı Dizisi 20. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Türkiye’nin sevilen yapımlarından birisi olan Akıncı, bir kahramanlık hikayesiyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizinin kahramanı Akıncı’nın serüvenlerini ele alan Akıncı dizisi, kahramanın toplum için yaptığı fedakarlıkları anlatıyor. Yayın hayatına taze başlamış olan dizi, 1 Ocak 2021 tarihinden bu yana yayınlanıyor. Yeni yılın ilk dizisi olan Akıncı 19.bölümünde neler oldu? Akıncı 20.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı sezon finali mi yapıyor? İşte hepsi ve daha fazlası…

NTC Medya imzalı olan Akıncı’nın başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler ve Tolga Tekin yer alıyor. Dizinin gerçek tarihi bir olaydan beslenmesi ise sevenlerini oldukça etkiliyor. Fatih Sultan Mehmet döneminde akıncılar ismini alan silahlı kuvvetlerin bir birliği, soydan soya devam eden görevlendirme şeklini uyguluyor. Akıncılar soyundan gelen Fatih (Akıncı), bir süper kahraman gibi Türkiye’nin karşılaştığı sorunlara yardımcı olmaya çalışıyor. Türkiye’nin yeni süper kahramanı Akıncı, kendi hayatında yaşadığı olaylarda da izleyenlerini merak ettirmeyi başarıyor.

Akıncı Dizisi 19. Bölümde Neler Yaşandı?

Efektleri ve oyunculuklarıyla ilgiyi üzerine çekmeyi başaran Akıncı, 19.bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Bu bölümde de maceradan maceraya koşan kahraman, karşılaştığı çeşitli zorlukların üstesinden gelmeye çalıştı. Haritacılar’ın İstanbul’a gelme nedenini uzun zamandır araştıran Akıncı, karşılaştığı cevapla oldukça şaşkına döndü. Konsolosluk binasında gerçeği öğrenen Akıncı, Haritacılar’ın kendisi için geldiğini ortaya çıkardı.

Nergis öldü sandığı annesine dair bir iz yakaladı. Gazetecilik içgüdüleriyle annesinin izini sürmeye başlayan Nergis, babası Cevdet’in karşısına çıkmasıyla bir hayli şaşırdı. Nergis’e annesini aramaması gerektiğini vurgulayan Cevdet, kesin bir dille konuştu. Ancak bu fikrinde kararlı olan Nergis’i, babası Cevdet bile durduramadı. Her şeye rağmen annesinin izini sürmeye devam eden Nergis, Köksal ismine ulaştı.

Öte yandan Köksal'ın emniyette olduğunu öğrenen Haritacılar, onu kurtarmak için harekete geçti. İzleyiciyi heyecanlandıran ve şaşkına çeviren ise Haritacılar’ın yaptığı plan oldu. Planı bozmayı kafasına koyan Akıncı, seyirciye aksiyon dolu anlar yaşattı. Akıncı’nın teyzesi Hacer ise kocası olan baş komiser Kemal’i affetmeye karar verdi.

Akıncı Dizisi 20. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Sezon Finali Mi Yapıyor?

Akıncı dizisi bayram arası vermeden sevenlerinin karşısına 20.bölümü ile çıkmaya devam edecek. Akıncı dizisi 20.bölüm fragmanı incelendiğinde; Akıncı’nın en büyük desteğini kaybettiği anlar, seyirciyi gözyaşlarına boğacak. Nergis annesine ulaşırken, babasını kaybetme riskiyle karşı karşıya gelecek. Haritacılar ve Akıncı arasındaki büyük yüzleşme gerilim dolu bir final sahnesine gebe olacak. Heyecanlı ve aksiyon dolu bir bölümle saat 20.00’da ekranlara gelecek olan Akıncı, sezon finali bölümüyle ATV‘den yayınlanacak.

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14 May 2021 - 11:33 - Dizi Fragmanları

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