Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 20 Mayıs 2021 Bir Zamanlar Kıbrıs Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi 7. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TMC Film imzalı olan Bir Zamanlar Kıbrıs, Türk tarihinde var olan Kıbrıs sorununu ele alıyor. Dönem draması türünde sahnelere sahip olan Bir Zamanlar Kıbrıs, Kıbrıs adasındaki çatışmaları konu ediniyor. 1 Nisan 2021 yılından bu yana yayın hayatına devam eden dizi, Enosis yanlısı Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs Türklerine yönelik yapmış olduğu saldırgan faaliyetlerini de içeriyor. Bir sonraki bölümünü merakla bekleten Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir, Devrim Saltoğlu ve Miray Akay gibi usta isimler yer alıyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi 6. Bölümde Neler Yaşandı?

Her bölümüyle reytingini artırmayı başaran Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, sevenlerinin karşısına en son 6.bölümü ile çıktı. Saldırılar ve zulümler gören Türkler, bu bölümde köylerinden göç edilmeye zorlandı. Karşılaşılan zorluklar ardından Lefkoşa’yı ulaşmayı başaran Türklerin yeni sorunu erzak ve yatacak yer bulmaktı. Binlerce insanın acı içerisinde kıvrıldığı bu bölümde; Rauf Denktaş ve Ankaralı, Makaryos’un gasp ettiği yiyecek stokunu ele geçirmek için riskli bir plan yaptı. İkili harekete geçerken; Kemal ve Derviş ise Bereli’ye suikast düzenleyen ismin Samson olduğunu öğrendi.

Suikast sonrası Türk tarafında sıkışıp kalan Samson’un nasıl bir çıkış yolu bulacağı ise merak konusu haline geldi. Elindeki telsiz ile Samson ile bağlantı kurmayı başaran Kemal, Samson ile bir oyun oynamaya başladı. KGB’nin Ankara’da Ayşe üzerinden Bereli’nin kimliğini deşifre etmesi, yeni bir savaşı başlattı. Sovyetler ile İstihbarat arasındaki bu yarışın nereye gideceği ise izleyici tarafından merakla beklenmeye başladı. Samson’un yokluğunu fırsat bilen İnci ise kaçmayı başardı.

Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sevenlerinin karşısına bu akşam 7.bölümü ile çıkamaya hazırlanan Bir Zamanlar Kıbrıs, yine hareketli anlara tanıklık ediyor. Samson’un Kemal’in planına düşüp düşmeyeceği izleyici tarafından merakla bekleniyor. Türklerin bu bölümde neyle karşılaşacağını da büyük bir ilgiyle takip eden izleyenler, dram dolu sahneleri oldukça etkileyici buluyor. Tüm soruların cevaplarını vermek için Bir Zamanlar Kıbrıs, bugün saat 20.00’da TRT1 ekranlarına geliyor.