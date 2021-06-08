Survivor 2021 Tek Parça İzle! 7 Haziran Pazartesi Survivor Yeni Bölüm İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?

Survivor 2021, 7 Haziran 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Survivor Türkiye, 2021 sezonu ve tüm heyecanıyla çeyrek finalini yapmaya başlıyor. Haftanın 6 günü TV8 ekranlarına gelen Survivor’ın yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı üstleniyor. Finale giderek yaklaşan Survivor 2021’de gerginlik de doğru orantılı bir şekilde artıyor. Son bölümünde eleme adaylarından birini daha belirleyen Survivor da artan gerilimin içerisine ilk kez aileler dahil oluyor.

Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?

Bugün eleme potasında olan isimler Aleyna, Steven ve Ayşe isimleri var. Sms oylaması ile bugün Survivor'a veda edecek isim belli olacak..

Survivor Türkiye 6 Haziran’da Neler Oldu, Eleme Adayı Kim Oldu?

Nefesleri tutturan program Survivor 2021, seyircisinin karşısına en son 6 Haziran 2021 tarihli bölümü ile çıktı. Çeyrek finalde ikinci kez dokunulmazlık yarışının sergilendiği Survivor’da dokunulmazlığı kazanan Berkay oldu. İkinci dokunulmazlığı alan Berkay ise yeni aday olarak Steven'ı gösterdi. İlk kez bireysel dokunulmazlık yarışına çıkan Survivor yarışmacıları, erkek ve kadın olarak karışık yarıştı. Tüm elemeler sonucu son dörde kalan isim bireysel dokunulmazlık için performanslarını sergiledi. Bireysel dokunulmazlık oyununun final turunda eşleşen isim Batuhan ve Poyraz ikilisiydi. Finalde Batuhan'ı 5-0 yenen Poyraz, bireysel dokunulmazlığın ilk sahibi oldu. Kararını duygusal olarak verdiğini söyleyen Poyraz, eleme adayı olarak Aleyna’yı gösterdi. Kadınların ve erkeklerin karma yarışa başlaması kadın yarışmacıların ailelerinin tepkilerine yol açtı.

Acun Ilıcalı, Aleyna ve Ayşe'nin ailelerinin sosyal medyadaki paylaşımları hakkında konsey anında seyircisine çeşitli açıklamalarda bulundu. İlk kez ailelerinin sürece bu kadar müdahale olduğu söyleyen Ilıcalı: "İki yarışmacımızın aileleriyle ilgili bir sorunumuz var ve bu sorunu sizinle paylaşmam gerekiyor. Survivor tarihinde ilk defa aileler fazlasıyla bu işin içinde. Bundan son derece rahatsızız. Aileler iki yarışmacımızın ailesi bu konuda bizi üzecek şekilde sosyal medyada aktifler. Kızları, erkekler ile yarışacağını bilerek buraya katıldı. Biz aileleri yarışmaya almadık. Biz sizi aldık yarışmaya. Bir tanesinin ailesi de yarışmadan ayrılmasını istiyor. Bu iki yarışmacıya aileleriyle görüşme hakkı vereceğim. Rica ederim bizi ve yarışmamızı rahat bıraksınlar. Birinci yarışmacımız Aleyna. Aleyna ben senin aileni açıkçası burada gördüm. Pırlanta gibi insanlar, çok yüksek bir gerilim var. Annen bizi arıyor. Kızımın yarışmadan ayrılmasını istiyorum diyor. Annenle konuşmalısın" açıklamalarında bulundu.

Survivor 7 Haziran Tanıtımı Yayınlandı mı, Bugün Hangi Oyunlar Oynanacak?

Haftanın 6 günü yayınlanan Survivor 2021, 7 Haziran tarihinde de seyircisinin karşısına çıkıyor. Henüz yeni bir tanıtım yayınlamayan Survivor’da yaşanan ailelerin gerginliğinin devam edeceği biliniyor. Nefes kesen bir parkurla ekranlara gelmesi beklenen Survivor, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanıyor.