Camdaki Kız Dizisi 9. Bölüm Sezon Finali Full İzle! 10 Haziran 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Camdaki Kız Dizisi 9. Bölüm Sezon Finali Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Gülseren Budayıcıoğlu Camdaki Kız romanından televizyon ekranlarına uyarlanan dizi, gerçek yaşam öyküsünün izlerini taşıyor. Kanal D ekranlarına OGM Pictures imzalı olarak gelen Camdaki Kız dizisinin yönetmenliğini Nadim Güç, senaristliğini ise Seda Altaylı Turgutlu yapıyor. Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun yer aldığı Camdaki Kız, bu hafta sezon finali ile ekranlara geliyor. Nalan ile Sedat’ın düğününü ekranlara getiren Camdaki Kız sezon finali, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanıyor.

Camdaki Kız Dizisi 8. Bölümde Neler Yaşandı?

Her bölümü büyük bir ilgiyle takip edilen Camdaki Kız, 8.bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Odasında fenalaşan Nalan için Muzo, hemen doktor çağrılmasını istedi. Kendilerine yalan söylenildiğini anlayan Koroğlu ailesi çılgına döndü. Ne olduğunu anlamaya çalışan Koroğlu ailesi, İpekoğlu ailesinden bir açıklama beklemeye başladı. İpekoğlu ailesi ise Nalan’ın hasta haliyle Sedat’ın karşısına çıkmak istemediğini bahane etti.

Sedat'la aralarındaki ilişkinin bitmesini kabul edemeyen Cana, Koroğlu ailesinin evininin önüne gitti. Bunun üzerine Selen tarafından uyarılan Cana, vitesi artırdı ve Nalan'la görüşmeye karar verdi. Nalan’a arkadaş gibi davranan Cana, Rafet Koroğlu’na ikisinin fotoğrafını attı. Rafet ise durumu öğrenir öğrenmez Cana'nın evine giderek, onu son kez uyardığını söyledi. Bu tehdit karşısında bir kez daha vites artıran Cana, Feride’ye Sedat ile arasındaki ilişkiyi itiraf etti.

Camdaki Kız Dizisi 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sezon finali ekranlara gelmeye hazırlanan Camdaki Kız 9.bölüm fragmanlarını yayınladı. Camdaki Kız sezon finali olan 9.bölüm fragmanına göre; Nalan'a sert davranan Feride’nin biraz olsun yumuşaması Nalan’ı şaşırtacak. Feride yaklaşan düğün için tedirgin olacak ve Muzo ile görüşmek isteyecek. Sedat ve Nalan'ın düğünü gerçekleşecekken Cana düğünde de Sedat’ı rahat bırakmayacak. Ancak Cana’nın karşısına bu defa Feride engeli çıkacak. Heyecanlı bir sezon vedasıyla ekranlara gelecek olan Camdaki Kız, bu akşam saat 20:00’da Kanal D ekranlarında olacak.