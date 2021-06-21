Survivor 2021 Tek Parça İzle! 21 Haziran Pazartesi Survivor Yeni Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?

Survivor 2021, 21 Haziran 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip edilen Survivor yarışması Türkiye’de de yayınlanıyor. Türkiye’nin en uzun soluklu yarışmalarından biri olan Survivor Türkiye, 2021 sezonu ile hayranları ile buluşuyor. Dominik Cumhuriyeti’ndeki amansız yarışı seyircisi ile buluşturan Survivor Türkiye 2021, haftanın 6 günü TV8 ekranlarından yayınlanıyor. Adım adım şampiyonuna yaklaşan Survivor Türkiye 2021’de yarışmacılar artık Dominik Cumhuriyeti’nde kalmak için değil, gitmek için yarışıyor. Yarı finali İstanbul’da gerçekleşecek olan Survivor Türkiye 2021 şampiyonunu ararken, dokunulmazlık oyunları ile de heyecanını korumaya devam ediyor.

Survivor Türkiye 20 Haziran’da Neler Oldu, Elenen İsim Kim Oldu?

Nefeslerin tutulduğu Survivor Türkiye 2021, en son 20 Haziran 2021 Pazar günü seyircisinin karşısına çıktı. Dokunulmazlık ve güreş oyunlarının oynandığı Survivor Türkiye 2021’in son bölümünde her iki oyunda da aynı ismin yüzü güldü. Kritik olan dokunulmazlık oyunu finalinde Aleyna ile karşılaşan İsmail Balaban, 5-2 skorla dokunulmazlık sembolünü kazanmayı başardı. Öte yandan Acun Medya çalışanı 3 isimle güreş yarışına çıkan Başpehlivan İsmail Balaban, ikinci zorlu mücadelesini de başarıyla tamamladı.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ardından toplanan eleme konseyinde gözler ikinci ismi verecek olan İsmail Balaban’a çevrildi. İlk eleme adayının mavi takımdan Ayşe olduğu Survivor Türkiye 2021’de ikinci eleme adayı için nefesler tutuldu. İsmail Balaban ise yine mavi takımdan bir isme işaret etti. Poyraz’ı eleme potasına öneren İsmail Balaban, böylece mavi takımın tamamını eleme potasına sokmuş oldu.

Survivor 21 Haziran Tanıtımı Yayınlandı mı, Bugün Hangi Oyunlar Oynanacak?

Ekranların fenomen yarışması Survivor Türkiye 2021, 21 Haziran 2021 Pazartesi günü seyircisinin karşısına yeni bölümü ile çıkacak. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununun gerçekleşeceği Survivor Türkiye 2021’de şampiyonluğa bir adım daha yaklaşılacak. Amansız bir yarışın ekranlara geleceği Survivor Türkiye 2021, haftanın son eleme adayını belirlemek için de konseyini toplayacak. Survivor Türkiye 2021, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında olacak.