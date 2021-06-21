Kahraman Babam 3. Bölüm Full İzle! 21 Haziran Kahraman Babam İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kahraman Babam Dizisi 21 Haziran 2021 Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Kırmızı Kamyon dizisinin devamı niteliğinde çekilen Kahraman Babam, Show TV ekranlarındaki yayın macerasına kaldığı yerden devam ediyor. 10. Ev imzalı olarak televizyon ekranlarına gelen Kahraman Babam dizisinin başrollerini Görkem Sevindik, Nilay Deniz ve Ushan Çakır gibi önemli isimler paylaşıyor. İtfaiye erlerinin kahramanlıklarını ekranlarına getiren Kahraman Babam, kızı Ömrüm için her şeyi göze alan Uğur’un hikayesini seyircisiyle buluşturuyor. Kahraman Babam dizisi her pazartesi saat 20.00’da Show TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Kahraman Babam Dizisi 2. Bölümde Neler Yaşandı?

Kahraman Babam dizisi seyircisinin karşısına en son ilk bölümü ile çıktı. Kırmızı Kamyon dizisini 1. bölüm olarak sayan dizi; Kahraman Babam dizisinin ilk bölümüne 2. bölüm adını verdi. Kahraman Babam dizisinin 2. bölümünde; Uğur karısının canına kast ettiğini düşündüğü adamlara bir hayli yaklaştı. Peşinde olduğu Nazım’ın ani ölümüyle beraber suçun üzerine kalması Uğur’u zor durumda bıraksa da parkta onu bekleyen Yonca ve Ömrüm’e yetişebilmek için elinden gelen çabayı gösterdi.

Yetiştirilme koşulları nedeniyle etrafındaki herkese hükmeden Yavuz, tedavisini üstlenen Menekşe’ye de aynı şekilde davranmaya çalıştı. Ancak Yavuz’un verdiği çeşitli emirlere aldırış etmeyen Menekşe, tavrı ve üslubuyla Yavuz’u etkiledi. Öte yandan Menekşe ile İlker arasında yaşanan gizli aşk, hiç beklenmeyen kötü bir sürprizle karşılaştı. Kız kardeşinin ölümü için hala Uğur’u suçlayan Cem, Ömrüm’ün aynı şeyleri yaşamaması için harekete geçti. Konuyla ilgili yüzleşen ikili, her şeye rağmen büyük bir yangına karşı birlikte mücadele etmek zorunda kaldı.

Kahraman Babam Dizisi 3. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kahraman Babam dizisi seyircisinin karşısına bu akşam 3. bölümü ile çıkacak. Kahraman Babam Dizisinin 3. bölüm fragmanına göre; Uğur, kızına pes etmemeyi öğretmeye karar verecek ve karısının ölümü ile ilgili yakaladığı ipucunun peşinden giderek yeni bir isme daha ulaşacak. Kahraman Babam bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarında olacak.