Baht Oyunu 5. Bölüm Full İzle! Baht Oyunu 13 Temmuz 2021 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Televizyon ekranlarının yeni fenomeni Baht Oyunu dizisinde işler giderek karışıyor. Reytinglerde tuttuğu zirveyi kimselere bırakmayan Baht Oyunu, yeni bölümü ile bu akşam bir kez daha seyirci karşısına çıkıyor. Peki, Baht Oyunu dizisi 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baht Oyunu dizisi 4. bölümde neler oldu? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar…
Baht Oyunu 5. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ
Her bölümü ile daha büyük bir seyirci kitlesine ulaşan Baht Oyunu, romantik komedi tadında sahneleri ile izleyicisini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Kanal D ekranlarına ARC imzalı olarak gelen Baht Oyunu dizisinin başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel isimleri paylaşıyor. Yeni bölümlerini merakla bekleten Baht Oyunu dizisi, her salı saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkıyor.
Baht Oyunu Dizisi 4. Bölümde Neler Oldu?
Seyircisinin karşısına en son 4. bölümü ile çıkan Baht Oyunu, yine reytingin zirvesini tuttu. Baht Oyunu dizisinin 4. bölümünde; Rüzgar’ı kendisine yeniden aşık etmek için işe giren Ada, Rüzgar’ın Tuğçe’ye gerçekleştirdiği evlilik teklifi sonrası kendisine yeni bir yol çizmeye karar verdi. Dört elle işine sarılan Ada, Bora’nın sürekli etrafında olunca Baht Oyunu’nda işler karıştı. Ada ile yakınlığını hissetmeye başlayan Bora, önlem alabilmek adına araya mesafe koymayı denese de bu pek mümkün olamadı. Öte yandan Rüzgar’ın evlilik teklifi umurunda olmayan Tuğçe, Bora’nın peşinden koşmaya devam etti. Bora ise eski kız arkadaşı Fulya ile görüşürken, Ada’nın ve Tuğçe’nin çıka gelmesi ile kendini karmakarışık bir durum içerisinde buluverdi.
Baht Oyunu Dizisi 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Seyircisi ile 5. bölümünü buluşturacak olan Baht Oyunu, yine iddialı sahneleri ile ekranlara geliyor. Baht Oyun dizisinin 5. bölüm fragmanına göre; Bora ile Ada arasındaki yakınlık giderek artarken, bu durum Tuğçe’yi deli döndürmeye başlıyor. Tuğçe’nin hareketlerine anlam veremeyen Rüzgar ise, kafasındaki sorulara cevap aramak için harekete geçiyor. Öte yandan şirkette düğün ile ilgili bir yazının yazılacak olması Ada ile Tuğçe’yi karşı karşıya getirirken, Ada’nın yazı için seçtiği konu Rüzgar’ı çileden çıkaracağa benziyor. Baht Oyunu bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü Kanal D ekranlarından yayınlanıyor.
13 Tem 2021 - 00:01 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.