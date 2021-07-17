Baş Belası 5. Bölüm Full İzle! 17 Temmuz 2021 Baş Belası Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Baş Belası 5. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yayınlandığı ilk günden bugüne büyük bir ilgiyle takip edilen ATV’nin yeni dizisi Baş Belası, reytinglerdeki tırmanışını gün ve gün sürdürüyor. Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir’in üstlendiği Baş Belası dizisi ARC Film imzalı olarak seyirci ile buluşuyor. Polisiye komedi dizisi olan Baş Belası, İpek ve Şahin karakterlerinin benzersiz performansı ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Ekranların yeni fenomeni Baş Belası, her pazar saat 20.00’da ATV ekranlarına geliyor.

Baş Belası Dizisi 4. Bölümde Neler Yaşandı?

Büyük bir ilgiyle takip edilen baş Belası dizisi, seyircisinin karşısına en son 4. bölümü ile çıktı. Yeni bir cinayet vakası ile ekranlara gelen Baş Belası dizisinin 4. bölümünde; Şahin’in hakkındaki tutanağı yırttığından habersiz olan İpek, yeni vakanın dışında kalmayı kabul etti. Ancak ortadaki garipliği aniden fark eden İpek, kayıp ayakkabı cinayetinin daha önce de gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı. Cinayetinin önceki sorumlusu hapisteyken, aynı tarzda bir vakanın daha işlenmesi İpek’in gözünden kaçmazken, hata yapma ihtimaline karşın Şahin komiseri sıkıştırmaya başladı. Öte yandan Nazlı, boşanmak üzere olduğu eşi Birol’a oyun oynamaya karar verince, Baş Belası dizisinde keyifli anlar ortaya çıktı.

Baş Belası Dizisi 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranların yeni parlayan yıldızı Baş Belası dizisi, 5. bölümü ile seyirci karşısına çıkmak için geri sayıma başlıyor. Aksiyon ve komedinin tam gaz devam ettiği Baş Belası dizisinin 5. bölümünde; Şahin komiserinin müdürüne yaptığı sert çıkışı, hiç seçmek istemediği iki yolu önüne çıkıyor. Şahin’in giderek kontrolden çıkması Ahmet baş komiseri sinirden deliye döndürürken, Şahin’e “ya rozetini bırak ya da İpek’ten terapi gör” dedirtiyor. Bunun üzerine İpek’ten terapi görmeye başlayan Şahin, kendisini yine İpek’in burnunun dibinde buluyor. Baş Belası, bu pazar saat 20.00’da yeni bölümü ile ATV ekranlarına geliyor.