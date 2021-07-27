Maraşlı Final 26. Bölüm Full İzle! Maraşlı 27 Temmuz Final Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Maraşlı Final Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni yıl ile birlikte yayın hayatına başlayan Maraşlı dizisi, 11 Ocak 2021 tarihinden bu yana ekranlardaki macerasına devam ediyordu. Kısa süre içerisinde ATV ekranlarının fenomeni haline gelen Maraşlı, ekranlara TIMS&B Productions imzalı olarak geliyordu. Yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün üstlendiği, senaryosunu ise Ethem Özışık ve Ercan Uğur'un birlikte kaleme aldığı Maraşlı dizisi, aşk ve aksiyon dolu sahneleri ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başardı. Mahur ile Maraşlı arasında yaşanan dolu dizgin aşka bayılan izleyiciler, Maraşlı dizisinin almış olduğu final kararına bir hayli üzüldü. Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz’un yer aldığı Maraşlı dizisi

hikayesini tek sezonluk tasarlayarak, 13 Temmuz 2021 tarihinde seyircisine veda etti.

Maraşlı Dizisi 26. Bölüm Finalde Neler Oldu?

Seyircisinin karşısına en son final bölümü olan 26. Bölümü ile çıkan Maraşlı dizisi, hikayesinin sonuna geldi. Maraşlı dizisinin final bölümünde; Mehmet İnce’nin Maraşlı olduğu kesin olarak ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan Maraşlı, Mehmet İnce olduğunu kabullenmek istemedi ve Mahur’a her şeyi anlatmak için hastaneden kaçmayı tercih etti. Mahur’a annesini, kardeşini ve gerçek kimliğini tek tek anlatan Maraşlı, Mahur’dan kendisini affetmesini istedi. Bu arada geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Maraşlı, omzundaki yükü atabilmek için bir hayli çabaladı.

Maraşlı dizisinin son bölümünde annesini kaybeden Savaş, annesinin ölümüne neden olan Hurdacı’yı aramak için harekete geçti. Hurdacı, Kadir ile kaçma planları hazırlarken; peşinde olan tek kişi Savaş değildi. Maraşlı da annesi ve kardeşinin intikamını almak için babası olduğunu öğrendiği Hurdacı’nın peşine düştü. Bu arada Hurdacı’nın Maraşlı’nın babası olduğunu öğrenen Savaş, Maraşlı’yı öldürerek Hurdacı’dan intikam almak istedi. Ancak hiç kimsenin gücü bu kez Maraşlı ve Mahur’u ayırmaya yetmedi. Final sahnesinde mutlu sona kavuşan sevgililer, bir arabaya binerek seyircisine veda etti.