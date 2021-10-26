Masumlar Apartmanı 44. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 26 Ekim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Masumlar Apartmanı Dizisi 44. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Bu sezon iddiasını daha da artıran Masumlar Apartmanı dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yeni oyuncuları ve gerçek yaşam öyküsünden senaryoya uyarlanan konusu ile tüm dikkatleri üzerine çeken Masumlar Apartmanı dizisi, heyecanlı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Masumlar Apartmanı dizisi 43. bölümde neler yaşandı? Masumlar Apartmanı dizisi 44. bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte, Masumlar Apartmanı dizisi ile ilgili ayrıntılar…

Başrollerini Birkan Sokullu, Melisa Şenolsunlar, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi iddialı isimlere emanet eden Masumlar Apartmanı dizisi, psikiyatrist ve yazar olan Gülseren Budaycıoğlu’nun Madalyonun İçi romanının Çöp Apartman bölümünden senaryoya uyarlanıyor. Yürek acıtan bir hikaye ile seyircisinin karşısına çıkan Masumlar Apartmanı, gerçek bir yaşam öyküsünden besleniyor. Her hafta ilginç hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkan Masumlar Apartmanı dizisi, salı günleri saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla yayınlanıyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 43. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 19 Ekim 2021 Salı günü gelen Masumlar Apartmanı dizisi, 43. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde; Naci’nin evlenme teklifi yapması yerine kitapçı açacağını söylemesi Safiye’de bir hayli hayal kırıklığı yarattı. Bunu dışarı yansıtmak istemeyen Safiye, neşeli davranırken; Naci, Safiye’ye kendisini affettirmek için çabalamaya başladı. Şennur ve eltileriyle geçireceği günü sorunsuz bir şekilde atlatmak isteyen Gülben, korkularından kurtulmak için adım atmaya karar verdi. Ancak, düğün alışverişinde çıkan kaos Gülben’i eski haline döndürdü ve soluğu Safiye’nin yanında aldı. Bunun üzerine çöp evi Gülben ve Esat için hazırlamaya karar veren Safiye, Esat’ı bir hayli rahatsız etti. Öte yandan Ceylan’ın dönüşü, Han’da hiç kapanmamış bir yarayı açarken; daha da gergin olmasını sağladı.

Masumlar Apartmanı Dizisi 44. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Masumlar Apartmanı dizisi, 44. bölümünü yayına sokacak. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 44. bölüm fragmanına göre; Gülben’i çok sevdiğini söyleyen Esat, ailenin kurallarına göre oynamak istemediğini söyleyecek. Bunun üzerine gerilen Gülben ile Safiye’nin takıntıları artacak ve bu takıntılar Esat’ın ailesi ile arasında sorun yaşamalarına neden olacak.