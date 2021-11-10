- 10 Kas 2021 - 19:27

Esra Erol'da 10 Kasım 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 10 Kasım 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!

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Esra Erol 10 Kasım 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Her bölümü ile bomba etkisi yaratan Esra Erol’da programı, yeni ve çok konuşulacak olan yüzleşmeleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Esra Erol’da programı 10 Kasım gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 9 Kasım’da neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...

ATV ekranlarındaki yolculuğuna 2015 yılından bu yana devam eden Esra Erol’da programı, aldatılan eşleri ve kayıpları olan aile bireylerini arayan kişileri stüdyosunda ağırlıyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarındaki yerini alan Esra Erol’da programı, saat 16.20’de başlıyor.

Esra Erol’da Programı 9 Kasım’da Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Ekranların fenomen yapımı olan Esra Erol’da programı, seyirci karşısına en son 9 Kasım 2021 Pazartesi günü çıktı. Esra Erol’da programının son bölümünde; Muhammet Bey ve Fatma Hanım arasında yeni bir yüzleşme daha gerçekleşti. Evden kaçan karısı Fatma Hanım’ı aramak için stüdyoya gelen Adem Bey, karısı ile bu kez stüdyoda yüzleşti. Bu yüzleşme esnasında Fatma Hanım, ikinci kez evden kaçmasının sebebinin eşinin kendisi ile ilgilenmemesi olduğunu söylerken; Adem Bey, artık Fatma Hanım’a karşı bir şey hissetmediğini söyledi. Fatma Hanım’ın kaçtığı söylenen Muhammet Bey ise, Fatma Hanım’ı çırılçıplak kapının önüne kovduğunu kabul etti. Yaşananlar üzerine Esra Erol’un yardım teklifini kabul eden Fatma Hanım, ne Muhammet Bey’e ne de Adem Bey’e dönmek istemediğini söyledi. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Meryem Hanım, kızı Özge’yi nişanlısı Fatih’in kaçırdığını iddia etti. Telefona bağlanan tanıklar bu iddiaları doğrulurken, Özge’nin yaşamından endişeli olduklarını dile getirdi. Öte yandan Esra Erol’da programının şu sıralar en çok takip edilen ismi haline gelmiş olan TikTok fenomeni Gülten Hanım’ın çektiği videolar ile dolandırıcılık yaptığı yönündeki tanık telefonları, stüdyoyu karıştırdı.

Esra Erol’da Programı 10 Kasım Gündemleri Neler Olacak?

Hafta içi her gün ATV ekranlarındaki yerini alan Esra Erol’da programı, 10 Kasım 2021 Çarşamba günü de seyirci karşısında olacak. Esra Erol’da programının yeni bölümünde seyircisinin merak ile takip ettiği yüzleşmeler devam edecek. Fenomen yapım Esra Erol’da programı, saatler 16.20’yi gösterdiğinde canlı yayınına başlayacak.

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10 Kas 2021 - 19:27 - Dizi Fragmanları

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