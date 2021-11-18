- 18 Kas 2021 - 20:14

Camdaki Kız Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 18 Kasım 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D’nin çiçeği burnunda dizisi Camdaki Kız, bayram dönüşü sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ele aldığının hikayenin özgünlüğü ile ilk bölümden bu yana odak konusu haline gelmeyi başaran Camdaki Kız, usta oyuncuların performanslarıyla eşsiz bir seyir keyfi sunuyor. Sevenlerinin merakla beklediği Camdaki Kız dizisi 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisi 19. bölümde neler yaşandı? İşte Camdaki Kız ile ilgili tüm detaylar…

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Camdaki Kız Dizisi 20. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Camdaki Kız dizisi, bu hafta iddialı bir bölüm ile ekranlara geliyor. Muzo’nun sevgilisi rolü ile yeni bir karakterini seyircisinin karşısına çıkaracak olan Camdaki Kız dizisi, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanıyor. Peki, Camdaki Kız dizisi 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisi 19. bölümde neler yaşandı? İşte Camdaki Kız ile ilgili tüm detaylar…

Psikiyatrist ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu aynı isimli eserinden senaryoya uyarlanarak seyirci ile buluşan Camdaki Kız dizisi, Nalan’ın dram dolu yaşamını konu almaya devam ediyor. Bu hafta kadrosuna yeni bir isim daha ekleyen Camdaki Kız dizisinin başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan paylaşıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da seyircisinin karşısına çıkacak olan Camdaki Kız dizisi, her perşembe saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanıyor.

Camdaki Kız Dizisi 19. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 11 Kasım 2021 Perşembe günü gelen Camdaki Kız dizisi, 19. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan son bölümünde; Sedat’ın boşanma talebi ile birlikte adeta yıkılan Nalan, yanlış bir hayale kapıldığını fark etti. Yan masada Nalan ve Sedat’ı dinleyen Feride, Nalan masadan kalkar kalkmaz Sedat’a hesap sormaya başladı. Sedat’tan intikam almak için harekete geçen Feride, soluğu konakta aldı. Nalan, evi terk ederken; Selen, eve geri dönmek zorunda kaldı. Selen’den Sedat’ın yurtdışına gideceğini öğrenen Nalan, havaalanına gitmeye karar verince kocasının kendisine ihanet ettiğini gözleri ile gördü.

Camdaki Kız Dizisi 20. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu hafta yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Camdaki Kız dizisi, 20. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan 20. bölüm fragmanına göre; Sedat ve Nalan yeniden bir araya gelecek. Annesinin talimatları ile bambaşka birine dönüşecek olan Nalan, Muzo’nun sevgilisi ile tanıştığı gece, Cana'nın hala Sedat’ı aradığına şahit olacak. Heyecanlı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Camdaki Kız dizisi, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

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18 Kas 2021 - 20:14 - Dizi Fragmanları

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