- 18 Kas 2021 - 20:14

Misafir Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 18 Kasım 2021 Misafir Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle

Yeni sezona FOX TV ekranlarından iddialı bir giriş yapan Misafir dizisi, ilginç bir hikaye ile seyircisinin karşısına çıkan Misafir dizisinin 1. bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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 Misafir 2. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının yeni dizisi olan Misafir, hikayesini derinleştirmeye başlıyor. Geçtiğimiz hafta itibariyle sezona iddialı bir giriş yapan Misafir dizisi, bu hafta çok konuşulacak bir bölüm ile ekranlara geliyor. Şimdiden bir hayli dikkat çeken Misafir dizisi, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Peki, Misafir dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Misafir dizisi 1. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Med Yapım imzası ile ilk bölümünü 11 Kasım 2021 tarihinde yayımlayan Misafir dizisi, yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün'ü oturtuyor. Senaryosunu Mahinur Ergun'ün kaleme aldığı Misafir dizisinin başrollerini Hazal Kaya (Gece/Güneş), Buğra Gülsoy (Erdem) ve Ozan Dolunay (Giray) isimleri paylaşıyor. İlk bölümü ile şimdiden bir hayli konuşulur hale gelen Misafir dizisinin oyuncu kadrosunda ise; Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Berk Yaygın, Elçin Altamgüç, Beren Gençalp, Emir Kaan Özkan Toprak, Salih Demir Ural ve Zeyno Asya Orçin          gibi iddialı isimler yer alıyor. FOX TV ekranlarından yayınlanan Misafir dizisi, her perşembe saat 20.00’da seyircisinin karşısına çıkıyor.

Misafir Dizisi 1. Bölümünde Neler Oldu?

Ekranlara ilk kez 11 Kasım 2021 Perşembe günü gelen Misafir dizisi, 1. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Misafir dizisinin ilk bölümünde; geçirdiği kaza sonucu hayatı değişen Gece, hiçbir hatırlamadan gözünü hastanede açtı. Gizemli bir geçmişe sahip olan Gece, karanlık geçmişinden kaçarken, bu kaza sonrası yolunun kesiştiği Erdem ile kendisinin tam zıttı olan bir karaktere ve yaşadığı hayatın tam zıttı olan bir hayata adım attı. Eşini trafik kazasında kaybetmiş olan Erdem ve üç çocuğunun misafiri olan Gece, herkesin hayatını yakından etkilemeye başladı ve Güneş adını aldı.

Misafir Dizisi 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta 2. bölümü ile gelecek olan Misafir dizisi, hikayesini derinleştirmeye başlayacak. Misafir dizisinin yayınlanan 2. bölüm fragmanına göre; Erdem, Güneş’in hayatını kurtaracak ve ona yeniden bir hayata başlama fırsatı verecek. Çocuklarına bakıcı olmasını teklif edecek olan Erdem, Güneş’in içindeki iyi tarafı çıkarmaya çalışacakken; Giray, Güneş’in içindeki karanlık tarafa ulaşmak için harekete geçecek. Merak ile beklenilen Misafir dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.

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18 Kas 2021 - 20:14 - Dizi Fragmanları

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