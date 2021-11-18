- 18 Kas 2021 - 20:14

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 18 Kasım 2021 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından birisi olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, hikayesini anlatmaya bu hafta da kaldığı yerden devam ediyor. Kardeşleri bu hafta da çeşitli sınavlara tabi tutacak olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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 Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 9. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, bu hafta iddialı bir bölüm ile ekranlara geliyor. Yeni bir karakteri ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, bu akşam saat 20.00’da sürpriz karakterini seyircisinin karşısına çıkarıyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi 8. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Birbirinden iddialı isimlerin canlandırdığı karakterleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde; Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu, İlyas Reis, Bahadır Yenişehirlioğlu, Pelin Akil Altan, Yiğit Özşener, Devrim Evin, Tolga Akkaya, Cem Bender, Gülcan Arslan, Melis Babadağ, İsmail Filiz ve Miraç Sözer gibi isimler yer allıyor. Barbaros Hayrettin Paşa’nın yaşamını konu alan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, her perşembe saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi 8. Bölümünde Neler Oldu?

Ekranlara en son 11 Kasım 2021 Perşembe günü gelen Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, 8. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin son bölümünde; Sırlı Kitabı ve Eshter’i düşmanın elinden almak için harekete geçen Baba Oruç ve Hızır Reis, gizlice Kalimnos Kalesi’ne sızmayı başardı. Eshter’i zindandan kurtaran kardeşler, Pietro’nun odasından da Sırlı Kitabı almayı başardı. Ancak, Kalimnos’tan çıkmak üzereyken kardeşlerin karşısına yeni bir tuzak daha çıktı. Hızır Reis ve Baba Oruç Kalimnos’tan çıkmak için ölüm kalım savaşı verirken; İshak Ağa ise, ailesinin katili olduğunu düşündüğü Yorgo’nun peşine düştü.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu hafta ekranlara yeni bölümü ile gelecek olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, 9. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yayınlanan 9. bölüm fragmanına göre; diziye yeni bir karakter dahil olacak. Kılıç Ali Reis’in bir diğer oğlu olan Şahbaz, kadroya dahil olurken; Şahin’den çok farklı bir karakter olarak seyirci karşısına çıkacak. Öte yandan Kılıç Ali’nin oğlu Şahbaz İskenderiye’ye gelir gelmez Hızır Reis ve Baba Oruç karşı karşıya kalacak. Merak ile beklenilen Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında olacak.

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18 Kas 2021 - 20:14 - Dizi Fragmanları

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