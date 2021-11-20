- 20 Kas 2021 - 09:58

Kardeşlerim 29. Bölüm Full İzle? 20 Kasım 2021 Kardeşlerim Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Kardeşlerim yeni bölümü ile pazar akşamı ATV ekranlarında olacak. Kardeşlerim 29. bölüm full izleme linkine ve 29. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Kardeşlerim 29. Bölüm ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Her bölümü ile seyircisini gözyaşına boğan Kardeşlerim dizisi, dram dolu bir bölümü ile daha seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kadir’in karşılaşacağı sorun ile birlikte yeniden dağılacak olan kardeşler, bu akşam saat 20.00’da Kardeşlerim dizisi aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor. Peki, Kardeşlerim dizisi 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim dizisi 28. bölümde neler yaşandı? İşte Kardeşlerim dizisi hakkındaki tüm ayrıntılar…

İkinci sezonu ile ATV ekranlarındaki yerini almaya başlayan Kardeşlerim dizisi, bu sezon da ilk sezon gördüğü ilgiyi görmeye devam ediyor. Başrollerinde Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk gibi birbirinden iddialı isimleri bulunduran Kardeşlerim dizisi, dram dolu hikayesi ile seyircisini her hafta ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Anne ve babasını arka arkaya kaybeden dört kardeşin dramını konu alan Kardeşlerim dizisi, her cumartesi saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanıyor.

Kardeşlerim Dizisi 28. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 13 Kasım 2021 Cumartesi günü gelen Kardeşlerim dizisi, 28. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Kardeşlerim dizisinin son bölümünde; kostümlü baloda patlayan bomba üzerine zor durumda kalan Kaan, intikamını almak için harekete geçti. Duydukları karşısında çılgına dönen Nebahat, Akif’i zor durumda bırakırken; Akif, bu kez işin içinden nasıl çıkacağını düşünmeye başladı. Çocukların gündemini de oluşturan kostümlü balo, herkesin Kaan’a karşı cephe almasına neden oldu. Akif’in kendisini soktuğu duruma bir hayli kızgın olan Kaan, elde ettiği bir video ile Akif’i bitirme kararı aldı. Elindeki videoyu Kadir’e göstermek için harekete geçen Kaan, Kadir’e anne ve babasının katilini verdi.

Kardeşlerim Dizisi 29. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu hafta yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Kardeşlerim dizisi, 29. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Kardeşlerim dizisinin yayınlanan 29. bölüm fragmanına göre; Kadir, anne ve babasını öldüren kişinin Akif olduğunu öğrenecek. Akif’ten hesap sormak için harekete geçen Kadir’in eve gelen kaza haberi kardeşleri yeni bir krizin ve dramın içerisine sürükleyecek. Yeni bölümleri seyircisi tarafından büyük bir heyecan ile beklenen Kardeşlerim dizisi, bu akşam saat 20.00’da ATV ekranlarından yayınlanacak.

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20 Kas 2021 - 09:58 - Dizi Fragmanları

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