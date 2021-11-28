- 28 Kas 2021 - 01:35

Gönül Dağı Dizisi 41. Bölüm Full İzle! 27 Kasım 2021 Gönül Dağı Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Gönül Dağı 20. bölüm kesintisiz izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

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TRT! Ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her hafta heyecanlı bir bölümü ile seyircisinin karşısına çıkan Gönül Dağı dizisinde bu hafta tüm gerçekler gözler önüne seriliyor. Peki, Gönül Dağı dizisi 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisi 40. bölümde neler yaşandı? İşte, Gönül Dağı dizisi hakkında tüm detaylar…

Bir Bozkır masalını konu alan ve Gedelli Kasabası’nda yaşayan kişilerin yaşamını ekranlara getiren Gönül Dağı dizisi, Mustafa Çiftçi’nin bozkır ile ilgili bilinmeyen hikayelerinden senaryoya uyarlanıyor. Başrollerinde Berk Atan (Taner) ve Gülsüm Ali İlhan (Dilek) isimlerini bulunduran Gönül Dağı dizisi, her hafta seyircisini heyecan verici hikayesi ile ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yaşadıkları coğrafyanın kaderini değiştirmek için mucitliğe soyunan üç amcaoğlunun hikayesini konu alan Gönül Dağı dizisi, her cumartesi saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor.

Gönül Dağı Dizisi 40. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarındaki yerini en son 20 Kasım 2021 Cumartesi günü alan Gönül Dağı dizisi, 40. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan son bölümünde; Taner ve Dilek, nihayet hayaline kavuştu. Bozkır geleneklerine göre Gedelli’de bir düğün yapan Taner ve Dilek, hiç beklemedikleri sürprizle ve aksaklıklar ile sınandı. Ayşe konusunda Ramazan’ı sürekli olarak sıkıştıran mezarcı İlyas, Ramazan’a bir süre vermeye karar verdi. Bu sürenin sonunda ikna olan İlyas, bu kez oğullarını Ramazan’dan uzak tutmanın bir yolunu düşünmeye başladı. Gerçek anne ve babasının peşine düşerek, Gedelli’ye kadar gelen Doktor Kenan, Döndü ve Muammer’in gerçek ailesi olduğunu nihayet öğrendi.

Gönül Dağı Dizisi 41. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Gönül Dağı dizisi, 41. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 41. bölüm fragmanında; düğünün ardından bir tatile çıkacak olan Taner ve Dilek, soluğu Kapadokya’da alacak. Ayşe’nin ortadan kaybolması, Ramazan ile kaçtığını düşündürecek. Bunun üzerine Ayşe’nin ailesi ile Ramazan’ın ailesi karşı karşıya gelecekken; Döndü ve Muammer, Doktor Kenan’ın oğlu olduğunu öğrenecek. Büyük bir ilgiyle takip edilen Gönül Dağı dizisi, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümüyle TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.

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28 Kas 2021 - 01:35 - Dizi Fragmanları

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