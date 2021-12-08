Müge Anlı 8 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 8 Aralık 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!

Müge Anlı İle Tatlı Sert 8 Aralık 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak edilen konuları ile ilgili yaşanan sıcak gelişmeleri seyircisine aktarmaya hazırlanıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 8 Aralık gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 7 Aralık’ta neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

ATV ekranlarının reyting rekortmeni olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Şüpheli kayıp ve ölümleri ele alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi her gün saat 10.00’da ATV ekranlarındaki yerini alıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 7 Aralık’ta Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 7 Aralık 2021 Salı günü gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak ile takip edilen konularındaki sıcak gelişmeleri seyircisine aktardı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; başka biri ile kaçtığı ortaya çıkan Serkan Kıyak'ın eşi Zehra Hanım’ın geri dönüp, dönmeyeceği tartışılmaya başlandı. Müge Anlı’ya ekip aracılığıyla mesaj ileten Zehra Hanım; “Gökhan’ı seviyorum, onunla beraberim. Eşim ile severek evlenmedim, zorla oldu, yüzünü bile görmek istemiyorum” ifadelerini kullandı. Çocukları da istemediğini belirten Zehra Hanım, boşanma davasını açtığını da belirtti. Çocuklarını vermek istemediğini belirten Serkan Bey, eşinin çocukları dahi görmesini istemediğini dile getirdi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bir diğer konuğu olan Sevda Hanım, ailesinin isteği ve Müge Anlı’nın desteği ile İstanbul’a getirildi. Tedaviyi kabul eden Sevda Hanım, ailesi ile kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirtti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bir diğer konuğu olan ve dolandırıldığını iddia eden Emine Hanım, bugün kendisini dolandırdığını iddia ettiği Ayşe Hanım ile yüzleşti.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 8 Aralık Gündemleri Neler Olacak?

Seyircisinin karşısına 8 Aralık 2021 Çarşamba günü de çıkacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, sıcak gelişmeleri ile ekranlardaki yerini alacak. Merak ile takip edilen konu ve konukları ile ilgili seyircisine bilgi verecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saat 10.00’da ATV ekranlarından başlayacak.