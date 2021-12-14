- 14 Ara 2021 - 10:32

Evlilik Hakkında Her Şey 13. Bölüm 2021 Full İzle! 14 Aralık 2021 Evlilik Hakkında Her Şey Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

FOX TV ekranlarının sezonda en iddialı yapımlarından biri olması beklenen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, seyircisi ile buluşmak için geri sayıma başlıyor. Yeni sezonda tüm dikkatleri üzerine çekecek olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde...

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Evlilik Hakkında Herşey 13. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

FOX TV ekranlarının fenomen yapımı olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, heyecanlı hikayesi ile seyircisini meraklandırmaya devam ediyor. Yeni bölümü ile ilgili seyircisine kötü bir haber veren Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, seyircisini meraklandırmayı da başarıyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 12. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Ekranların fenomen yapımlarından biri haline gelen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, bir BBC yapımı olan “The Split” isimli diziden uyarlanarak, seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda; Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Erdal Küçükkömürcü, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmü, Emine Ada Sezer ve Mila Kasarcı gibi birbirinden iddialı isimleri buluşturan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, her salı saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 12. Bölümde Neler Oldu?

Merak ile takip edilen dizilerden biri haline gelen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, ekranlara en son 12. bölümü ile 7 Aralık 2021 Salı günü geldi. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümünde; Azra, Melisa davasında kilit tanık olan bakıcıya ulaşmak için harika bir plan kurdu. Bunun için Sanem’den yardım isteyen Azra, bakıcının ev adresine ulaştı. Neyran’dan önce bakıcıya ulaştığını düşünen Azra, onu ikna ettiğine eminken; son anlaşmalı boşanma toplantısında yanıldığını anladı. Bunun üzerine Sergen’in yardımı ile hiç beklemediği bir anda karşılaşan Azra, Melisa’nın Koray’dan boşanmasını sağladı. Ural, Sanem ile olan ilişkisinde ciddi bir adım atarak, Çolpan ile tanışma kararı alırken; Yıldırım, Serhan’ın yardımı ile bir davadan daha sorunsuz bir şekilde ayrılmayı başardı.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 13. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bir süreliğine yayın durdurma kararı alan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, bu hafta 13. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmıyor. Sette çıkan ve dizide Azra karakterine hayat veren Gökçe Bahadır’a bulaşan koronavirüs hastalığı nedeniyle çekimlerine ara veren Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, bir haftalık aranın ardından 22 Aralık 2021 Salı günü seyircisinin karşısına çıkacağını duyurmuş bulunuyor.

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14 Ara 2021 - 10:32 - Dizi Fragmanları

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