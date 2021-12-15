- 15 Ara 2021 - 13:45

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 68. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 15 Aralık 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal 68. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz 68. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni yarışı ile seyircisinin karşısındaki yerini almaya hazırlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bugün itibariyle şampiyonuna bir adım daha yaklaşıyor. Merak ile takip edilen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümü bugün saat 16.00’da başlıyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 14 Aralık Salı 67. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 Aralık Çarşamba 68. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

Gündüz kuşağının sevilen formatlarından biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, yeni bölümleri ve heyecanlı yarışları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her hafta beş yeni isim ile yarışan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, hafta sonunda verilen oyla ile belirlediği şampiyonuna 15 bin TL para ödülü de veriyor. Açık oylama metodu ile her bölümünde seyircisini ekran başına kilitleyen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, hafta içi her gün saat 16.00’da TV8 ekranlarından başlıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 14 Aralık Salı 67. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

TV8 ekranlarındaki yerini en son 14 Aralık 2021 Salı günü alan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 67. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının son bölümünde; haftanın ikinci yarışmacısı olan Tuğba Hanım yarıştı. Tuğba Hanım’ın menüsünde; ekşili yahni, pancar tarator, isli cacık, mumbar dolması, kuzu tandır, baharatlı çıtır çerezli pilav, fettuş ve zerde lezzetleri yer aldı. Günün sonunda açık oylama ile Zuhal Topal dışındaki herkesin puanını öğrenen Tuğba Hanım; Devran Hanım, Sevgi Hanım ve Toprak Bey’den 6’şar puan alırken, Duygu Hanım’dan ise 8 puan alarak günü tamamladı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 Aralık Çarşamba 68. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Ekranlardaki yerini 15 Aralık 2021 Çarşamba günü de alacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 68. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yayınlanan yeni bölüm fragmanına göre, haftanın üçüncü yarışmacısı hünerlerini sergilemek için mutfaktaki yerini alacak. Hafta yarışını bugün itibariyle yarılayacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, saat 16.00’da TV8 ekranlarından başlayacak.

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15 Ara 2021 - 13:45 - Dizi Fragmanları

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