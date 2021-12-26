- 26 Ara 2021 - 00:32

Gönül Dağı Dizisi 45. Bölüm Full İzle! 25 Aralık 2021 Gönül Dağı Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Gönül Dağı 45. bölüm kesintisiz izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Gönül Dağı Dizisi 45. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının güçlü yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümleri ile ekranlardaki yerini almaya devam ediyor. Çok konuşulacak bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümüne ise, amcaoğullarının uçan arabası damga vuruyor. Peki, Gönül Dağı dizisi 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisi 44. bölümde neler yaşandı? İşte, Gönül Dağı dizisi hakkında tüm detaylar…

Mucitlik yolunda ilerleyen üç amcaoğlunun Gedelli Kasabası’nda yaşadığı macera dolu yılları konu alan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümleri ve ikinci sezonu ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana TRT1’in güçlü yapımlarından biri haline gelmiş olan Gönül Dağı dizisinin başrollerinde ise, Berk Atan (Taner) ve Gülsüm Ali İlhan (Dilek) gibi genç kuşağın iddialı isimleri bulunuyor. Öte yandan Gerçek yaşamdan esinlenilen bir Anadolu masalını konu alan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümleri, cumartesi günleri saat 20.00’da TRT ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Gönül Dağı Dizisi 44. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlardaki yerini en son 18 Aralık 2021 Cumartesi günü alan Gönül Dağı dizisi, 44. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan son bölümünde; Taner, Veysel ve Ramazan, uçan araba üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Konuyla ilgili SNK Havacılık şirketi ile görüşmelere başlayan amcaoğulları, umutlarını daha da artırdı. Görüşmeleri yöneten Taner ise, Gedelli’ye kötü haberler ile geri döndü. Asya’nın sürprizi ile yeniden bir araya gelen Ramazan ve Asuman, bu kez farklı bir strateji izlemeye karar verdi. Birlikteliklerini herkesten saklamaya karar veren Ramazan ve Asuman, ailelerinin dikkatini üzerine çekmemek için bir hayli çaba harcar hale geldi. Öte yandan Kenan ile arasındaki ilişkiyi gergin bir şekilde yürüten Veysel, Ciritçi Abdullah’ın sürprizi ile hata yaptığını anladı.

Gönül Dağı Dizisi 45. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara yeni bölümü ile gelmeye hazırlanan Gönül Dağı dizisi, 45. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 45. bölüm fragmanına göre; SNK Havacılık ile görüşmesinden eli boş dönen Taner, kendi işini kurmaya karar verecek. Gizli aşıklar Asuman ve Ramazan tüm dikkatleri üzerine çekecekken; Arif’in yıllar sonra dönüşü ile Elif, bir hayli sarsılacak. Merak ile takip edilen Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.

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26 Ara 2021 - 00:32 - Dizi Fragmanları

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