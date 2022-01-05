Müge Anlı 5 Ocak 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 5 Ocak 2022 Çarşamba ATV Canlı İzle!

Müge Anlı İle Tatlı Sert 5 Ocak 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Merak ile takip edilen konularının sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saat 10.00’da yeni bir canlı yayınına başlıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 5 Ocak gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 4 Ocak’ta neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

ATV ekranlarının fenomen gündüz kuşağı yapımlarından olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 2008 yılından bu yana faili meçhul dosyaların ardına düşmeye devam ediyor. Merak ile takip edilen faili meçhul dosyalarını konu alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi her gün saat 10.00’da ATV ekranlarından başlıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 4 Ocak’ta Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 4 Ocak 2022 Salı günü gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak edilen konularının arka perdesini aralamaya devam etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; 6,5 yıldır haber alınamayan Faik Koçsoy aranmaya devam etti. 84 yaşında şüpheli bir biçimde kaybolan Fatih Koçsoy’un kızları, ''Babam ağabeyim yüzünden kayboldu'' diyerek, hedefe abilerini koydu. Babası kayboldu 10 gün sonra düğün yapması nedeniyle kardeşlerinin tepkisini çeken abi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının stüdyosuna konuk oldu. Kardeşlerinin iddialarını reddeden oğul, babasının evini neden karısının üzerine yaptığını bir türlü açıklayamadı. Kayıp Faik Koçsoy'un komşusu iddiaların odağındaki abi için; ''Babasına şiddet uygulandığını duydum'' derken; söz konusu oğul, bu iddiaları da reddetti. Düğün gününde bile dedesini aradığını dile getiren Faik Koçsoy’un torunu, halalarının her şeyi abarttığını ve yalan söylediğini iddia etti. 42 yaşındaki Songül Kaçak'ın kendisini dolandırdığını iddia ettiği çocukluk arkadaşı stüdyoya geldi. Songül Kaçak’a evlilik vaadinde bulunmadığını iddia eden genç adam, imam nikahı kıydıklarını doğruladı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 5 Ocak Gündemleri Neler Olacak?

ATV ekranlarındaki yerini 5 Ocak 2022 Çarşamba günü de alacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak edilen konularını araştırmaya devam edecek. Sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, Faik Koçsoy’un şüpheli kaybına dair gelişmelerle saat 10.00’da ATV ekranlarında olacak.