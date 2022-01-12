Zuhal Topal'la Yemekteyiz 88. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 12 Ocak 2022 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 4. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

Gündüz kuşağının etkili programlarından biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bu haftaki şampiyonuna da adım adım yaklaşıyor. Yeni bir yarış ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bugün saat 16.00’da başlıyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 11 Ocak Salı 87. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12 Ocak Çarşamba 88. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

Bu sezon TV8 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, her hafta beş yeni yarışmacısı ile mutfağa giriyor. Hafta sonuna kadar 5’li ekibin şampiyonunu belirlemeye çalışan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, hafta birincisine 15 bin TL para ödülü veriyor. Hafta içi her gün TV8 ekranlarındaki yerini alan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, saat 16.00’da başlıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 11 Ocak Salı 87. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Ekranlardaki yerini en son 11 Ocak 2022 Salı günü alan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 87. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının son bölümünde; haftanın ikinci ismi olan Şengül Hanım yarıştı. Şengül Hanım’ın menüsünde; düğün çorbası, muhammara, el açması pırasalı patatesli börek, içli köfte, keskin tava, iç pilav, bezirgan salatası ve pastacı kremalı bisküvi pastası gibi birbirinden iddialı lezzetler yer aldı. Günün sonunda gerçekleştirilen açık oylama ile Zuhal Topal dışındaki herkesin puanını öğrenen Şengül Hanım, Ayşegül Hanım’dan ve Miraç Bey’den 5’er puan alırken; Yeşim Hanım’dan 6 puan, Can Bey’den ise 8 puan aldı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12 Ocak Çarşamba 88. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

TV8 ekranlarındaki yerini 12 Ocak 2022 Çarşamba günü yeni bölümü ile alacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 88. böümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümünde haftanın üçüncü yarışmacısı mutfağa girecek. Hafta şampiyonuna bir adım daha yaklaşacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bugün saat 16.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.