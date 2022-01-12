- 12 Oca 2022 - 06:59

Annemizi Saklarken 6. Bölüm 2021 Full İzle! 12 Ocak 2022 Annemizi Saklarken Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Star TV ekranlarının yeni dizisi olan Annemizi Saklarken, beklediği ilgiyi görmeye başladı. Hikayesini bu hafta daha da derinleştirecek olan Annemizi Saklarken dizisine, yeni bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz...

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Annemizi 6. Bölüm FOX TV İZLE TIKLAYINIZ

Star TV ekranlarının yeni fenomeni haline gelmiş olan Annemizi Saklarken dizisi, hiç ara vermeden seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Sezona iddialı bir giriş yapan Annemizi Saklarken dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Annemizi Saklarken dizisi 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Annemizi Saklarken dizisi 5. bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…

Farklı hikayesi ile sevona iddialı bir giriş yapan Annemizi Saklarken dizisi, OJO Pictures imzası ile Star TV ekranlarındaki yerini hız kesmeden almaya devam ediyor. Diğer dizilerin aksine yılbaşı molasına çıkmamış olan Annemizi Saklarken dizisinin başrollerinde ise; Hande Doğandemir, Kutsi Karadoğan ve Hatice Aslan gibi güçlü isimler bulunuyor. Öte yandan oyuncu kadrosunda; Yeşim Ceren Bozoğlu, Ece Yaşar, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Gor, Ezgi Tombul, Barış Taşkın, Semih Kızlkaya, Zümre Erürk, Merve Sevin, Özgür Foster, Güngör Bayrak gibi isimlere yer veren Annemizi Saklarken dizisi, her Çarşamba saatler 20.00’ı gösterdiğinde Star TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Annemizi Saklarken Dizisi 5. Bölümünde Neler Oldu?

Ekranlardaki yerini en son 5 Ocak 2022 Çarşamba günü alan Annemizi Saklarken dizisi, 5. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Annemizi Saklarken dizisinin son bölümünde; Dündar ile evlenmeyi başaran Handan, hayallerine bir adım daha yaklaştığını düşünürken, başına gelecek olanlardan habersizdi. Babalarına sürpriz yaparak erkenden dönen Dündar’ın kızları, Handan’ı ölmüş olan annelerinin yatağında uyurken görünce, ev içerisinde yeni bir kriz ortaya çıktı. Babasına çok net bir şekilde tepki koyan Bora evden taşınırken; Derya ile Handan arasındaki bağı araştırmaya başladı. Dündar’dan beklediği çocuğu kaybeden Yeşim, hastanelik olurken; Benan, Handan’dan kurtulmak için düğmeye bastı.

Annemizi Saklarken Dizisi 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Star TV ekranlarındaki yerini bu hafta da yeni bölümü ile alacak olan Annemizi Saklarken dizisi, 6. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Annemizi Saklarken dizisinin yayınlanan 6. bölüm fragmanına göre; Handan Dündar’ın gerçek yüzünü görmeye başlayacak. Bora ile Derya arasındaki ipler iyice gerileceği Annemizi Saklarken dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarındaki yerini alacak.

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12 Oca 2022 - 06:59 - Dizi Fragmanları

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