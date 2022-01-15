Arka Sokaklar 610. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 14 Ocak 2022 Arka Sokaklar Dizisi Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Arka Sokaklar Dizisi 610. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni yıl nedeniyle kısa bir ekran molasına çıkan Arka Sokaklar dizisi, bugün itibariyle Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Hızlı bir dönüş yapan Arka Sokaklar dizisi, heyecanlı sahnelerini saat 20.00’da seyirci karşısına çıkarıyor. Peki, Arka Sokaklar dizisi 610. bölüm fragmanı yayınladı mı? Arka Sokaklar dizisi 609. bölümde neler yaşandı? İşte, konu hakkındaki tüm detaylar…

Kanal D ekranlarının vazgeçilmez dizilerinden biri haline gelmiş olan Arka Sokaklar, bu sene 16. sezonu ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Rıza Baba ve ekibinin maceralarını konu alan Arka Sokaklar dizisi, yeni sezonunda da reytinglerin zirvesini bırakmıyor. Aksiyon dolu konusu kadar oyunculuk performansları ile de adından sıkça söz ettiren Arka Sokaklar dizisinin oyuncu kadrosunda ise; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi birbirinden güçlü isimler bulunuyor. Öte yandan seyircisi tarafından merak ile takip edilen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümleri, her cuma saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanıyor.

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Arka Sokaklar Dizisi 609. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlardaki yerini en son 24 Aralık 2021 Cuma günü alan Arka Sokaklar dizisi, 609. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde; Rıza babanın istifa haberi tüm ekibin kahrolmasına neden oldu. Ekip, Rıza Baba’yı bu karardan geri döndürmeye çalışırken; Rıza Baba’nın emin tavrı, herkesi endişelendirmeye başladı. Bakanlıktan gelen bir müfettişin emniyete yaptığı sürpriz ziyaret, Mesut’un tutuklanmasına neden olurken; haberi alan ekip, Mesut’u aklamak için hemen harekete geçti. Savcı Cahit Toprak’ın talimatı ile 24 saatlik savunma sürelerini kullanan ekip, Mesut’u aklamak için John, Victoria ve İdil’in planlarına rağmen pes etmedi. Öte yandan iki esnasın vahşice ölümü, adaleti sağlamak isteyen ekibi harekete geçirdi.

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Arka Sokaklar Dizisi 610. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kanal D ekranlarındaki yerini kıs bir molanın ardından yeniden almaya başlayan Arka Sokaklar dizisi, bu hafta 610. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 610. bölüm fragmanına göre; Rıza Baba vurulacak. Bir süredir ekibe tavırlı olan Rıza Baba’nın vurulması, herkesi vicdan azabına sürükleyecekken; ekip, olayın ardına düşecek. Merak ile takip edilen Arka Sokaklar dizisi, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.