- 06 Nis 2022 - 20:43

Mahkum Dizisi 16. Bölüm Full İzle! 7 Nisan Mahkum Dizisi 16. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

FOX  Ekranlarının bomba dizilerinden olan Mahkum Dizisi her hafta yeni bölümleri ile izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Sıkı bir adrenalin serüveni yaşatacak Mahkum dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın linki haberimizde…

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Mahkum 7. Bölüm FOX TV İZLE TIKLAYINIZ

Geçtiğimiz hafta final sahnesinde patlayan bomba ile tüm seyircisini büyük bir merak içerisinde bırakan Mahkum dizisi, seyircisine kötü bir sürpriz yapıyor. Mahkum dizisinin yeni bölüm fragmanını büyük bir merak ile bekleyen televizyon izleyicisi, o haber karşısında adeta yıkılıyor. Peki, Mahkum dizisi 16. bölüm fragmanı yayınladı mı? Mahkum dizisi 15. bölümde neler oldu? İşte, Mahkum dizisi ile ilgili tüm detaylar…

Adalet yarışındaki bir savcının ülkenin en zengin iş insanın oğlu ile olan kovalamacama maceralarını konu alan Mahkum dizisi, ekranlara gelmeye başladığı günden bugüne büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Kısa süre içerisinde reytinglerin zirvesine oturmuş olan Mahkum dizisi, yeni bölümlerini ise, her perşembe saat 20.00’da FOX TV ekranları aracılığıyla yayınlıyor.

Mahkum Dizisi 15. Bölümde Neler Oldu?

Büyük düello ile seyircisini ekran başına kilitleyen Mahkum dizisinin 15.son bölümü, 24 Mart 2022 Perşembe günü FOX TV ekranlarındaki yerini aldı. Tam karşı karşıya gelen Fırat ve Barış hesaplaşacakken; araya giren Sinyor, ikisini de kendi evinde misafir etme kararı aldı. Savaş sandığı Barış’ın Fırat’ı kendisine getirmemesine çok kızan Sinyor, Barış’ı son kez uyarırken; Fırat’ın plan ustalığından yararlanmak istedi. Arkadaşlarını kurtarmak için Sinyor’a ihanet eden isimleri vermeyi kabul eden Fırat, Sinyor için kısa süreli olsa da çalışmayı kabul etti. Bu esnada Büge, Sasha ve Cemre Fırat ile Barış’ı ararken; Zayid Yesari, Barış’ı geri getirdi. Sinyor ile iş yapmayı kabul eden Fırat da geri dönerken; geçici olarak başlayan Fırat ve Barış iş birliği kendilerinden istenen görevi yerine getirmelerini sağladı. Fırat’ın son görevi büyük bir tehlikeyi doğururken; Sinyor’un Fırat’ı kullanarak patlattığı bombanın kimler, yaşamından ettiği ise, henüz öğrenilemedi.

Mahkum Dizisi 16. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

En son patlayan bomba ile seyircisini merak ettirmeyi başaran Mahkum dizisi, 31 Mart 2022 Perşembe günü 16. bölümünü yayınlamayacak. Yayına bir haftalık ara veren Mahkum dizisi, yeni bölüm fragmanını da yeni yayın haftasından önce yayınlayacak. Mahkum dizisinin yeni bölümü ise, 7 Nisan 2022 Perşembe günü FOX TV ekranlarındaki yerini yeniden almaya başlayacak.

06 Nis 2022 - 20:43 - Dizi Fragmanları

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