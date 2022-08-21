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21 Ağu 2022 - 11:50

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Hakkında Şok İddia! “Boşanma Tarihleri” Ortaya Çıktı! Meğer Her Şey Yalanmış… O İsim Her Şeyi İfşa Etti! Neler Oluyor?

Yakın zamanda dünya evine girecek olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanma tarihi ortaya çıktı! Her şeyin bir yalan olduğunu düşünenler ise o ismin açıklamalarıyla resmen şoku yaşadı! Gündeme bomba gibi düşen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç haberi, sevenlerinin neye uğradığını şaşırttı! Peki, neler oluyor?