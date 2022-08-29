Selin Ciğerci Kasığına Kadar Açılan Kırmızı Elbisesiyle Ateş Gibi Yaktı! İç Çamaşırı Giymeyince Her Şeyi Sergilendi! “Abla Ucu Gözüküyor!”
Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez evlendiği Gökhan Çıra’dan boşanma kararı alan Selin Ciğerci, kıpkırmızı elbisesiyle ateş gibi yaktı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğüne oldukça cesur bir kıyafetle katılan başarılı iş insanı Selin Ciğerci’nin iç çamaşırı giymemiş olması ise gözlerden kaçmadı! Bunun üzerine bir takipçisi ise “Abla ucu gözüküyor” demeden edemedi! Peki, Selin Ciğerci nasıl bir kıyafet tercih etti?
Hem iş hayatıyla hem de özel hayatıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Selin Ciğerci, Gökhan Çıra’yla 2019 yılında büyük bir aşkla evlenmişti. Çift, 2021 yılında boşanma kararı almıştı ama çok geçmeden yeniden barışmıştı. İlişkilerini ikinci kez kurtaramayan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, “Evlilik, eş olmak, aile kurmak hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik, olmadı” açıklamasında bulunmuştu. Boşanma sonrasında tatile çıkan Selin Ciğerci, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğünü için giydiği kıyafetle olay yarattı! İşte merak edilenler…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.