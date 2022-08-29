Selin Ciğerci Kasığına Kadar Açılan Kırmızı Elbisesiyle Ateş Gibi Yaktı! İç Çamaşırı Giymeyince Her Şeyi Sergilendi! “Abla Ucu Gözüküyor!”

Hem iş hayatıyla hem de özel hayatıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Selin Ciğerci, Gökhan Çıra’yla 2019 yılında büyük bir aşkla evlenmişti. Çift, 2021 yılında boşanma kararı almıştı ama çok geçmeden yeniden barışmıştı. İlişkilerini ikinci kez kurtaramayan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, “Evlilik, eş olmak, aile kurmak hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik, olmadı” açıklamasında bulunmuştu. Boşanma sonrasında tatile çıkan Selin Ciğerci, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğünü için giydiği kıyafetle olay yarattı! İşte merak edilenler…

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