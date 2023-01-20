Demet Özdemir’in “Liseli” Pozu Yürek Hoplattı! Minicik Eteğiyle Nefesleri Kesti… “Kocan Görmesin!”
Yakın zamanda ekranlara “Benim Adım Farah” dizisiyle ekranlara gelecek olan Demet Özdemir’in “Liseli” pozları nefesleri kesti. Yürek hoplatan Demet Özdemir’in minicik eteği, gündem yarattı. Bir bakanı bir daha baktıran Demet Özdemir’e takipçileri ise “Kocan görmesin” yorumlarında bulundular! İşte merak edilenler…
Dünyayla Benim Aramda, Sana Bir Sır Vereceğim, Doğduğun Ev Kaderindir ve No: 309 gibi birçok yapımla ekranlara gelen Demet Özdemir’in ne kadar başarılı bir oyuncu olduğu görülüyordu. Hem dram hem de komedi dizilerinde yeteneklerini kanıtlamış olan Demet Özdemir’in farklı karakterle seyirci karşısına çıkacak olması ise sevenlerini heyecanlandırıyordu. Özel bir davet için hazırlanan ve sosyal medyada kareler paylaşan Demet Özdemir’in kombini ise “Liseli tarzı” olarak değerlendirildi. İşte merak edilenler…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.