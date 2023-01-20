Demet Özdemir’in “Liseli” Pozu Yürek Hoplattı! Minicik Eteğiyle Nefesleri Kesti… “Kocan Görmesin!”

Dünyayla Benim Aramda, Sana Bir Sır Vereceğim, Doğduğun Ev Kaderindir ve No: 309 gibi birçok yapımla ekranlara gelen Demet Özdemir’in ne kadar başarılı bir oyuncu olduğu görülüyordu. Hem dram hem de komedi dizilerinde yeteneklerini kanıtlamış olan Demet Özdemir’in farklı karakterle seyirci karşısına çıkacak olması ise sevenlerini heyecanlandırıyordu. Özel bir davet için hazırlanan ve sosyal medyada kareler paylaşan Demet Özdemir’in kombini ise “Liseli tarzı” olarak değerlendirildi. İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!