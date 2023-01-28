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28 Oca 2023 - 10:21

Demet Özdemir Minilerden Vazgeçmiyor! Ayna Karşısında 2 Karış Eteğiyle Alev Alev Yaktı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in minilerden vazgeçmediği görüldü. Ayna karşısında iki karış eteğiyle pozlar veren Demet Özdemir, 2 karış eteğiyle alev alev yaktı. Gündem yaratan karelere yer veren Demet Özdemir’in bu halleri ise büyük bir beğeni topladı. İşte merak edilen tüm detaylar…