Demet Özdemir Minilerden Vazgeçmiyor! Ayna Karşısında 2 Karış Eteğiyle Alev Alev Yaktı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in minilerden vazgeçmediği görüldü. Ayna karşısında iki karış eteğiyle pozlar veren Demet Özdemir, 2 karış eteğiyle alev alev yaktı. Gündem yaratan karelere yer veren Demet Özdemir’in bu halleri ise büyük bir beğeni topladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Doğduğun Ev Kaderindir, Dünyayla Benim Aramda, No: 309 gibi çok konuşulan yapımlarda başrol olarak bulunan Demet Özdemir yakın zamanda ekranlara dönecekti. FOX TV’de yayınlanacak olan “Benim Adım Farah” isimli yapımda bulunacak olan Demet Özdemir, Engin Akyürek’le muhteşem uyumlarını konuşturacaktı. Güzel isim Demet Özdemir’in şimdilerde setten eve, evden sete gittiği biliniyordu. Yoğun tempoda çalışan Özdemir’in ayna karşısında vermiş olduğu minili pozlar yürekleri hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.