Survıvor’ın O Yarışmacısı Adadan Tiktok’a Meydan Okudu! Tüm Sosyal Medya Dalga Geçiyor! “Bu Kadar Olur!”

Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler konseptiyle reytingleri kırmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı sunuculuğunda gerçekleşen Survivor 2021 yayınlandığı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Perşembe günlerine bomba gibi düşüyor. Her fragmanıyla, her bölümüyle en çok konuşulan program olan Survivor 2021, yarışmacılarıyla da gündemden düşmüyor.

18. Bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan Survivor 2021, Ünlüler Takımı’ndan ayrılan Bahar Seviş ve Emin Günenç adaya veda ederken gelen yeni isimler de adaya damgasını vuracak. Adaya girdikleri anda sergiledikleri tavırlarla dikkatleri üzerine toplayan yedek kadrodan gelen 3 isim, ilerleyen günlerde nasıl bir tutum sergileyecekleri de şimdiden merak konusu oldu. Yeni gelen 3 isim arasından dikkatleri en çok çeken isim Doğan Keser oldu.