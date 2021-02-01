Survıvor’ın O Yarışmacısı Adadan Tiktok’a Meydan Okudu! Tüm Sosyal Medya Dalga Geçiyor! “Bu Kadar Olur!”
Survivor’un yeni yarışmacısının imza hareketi, sosyal medyada kullanıcıların dalga konusu oldu. ‘olta hareketi’ o yarışmacıyı gözden düşürdü.
Survivor 2021 Ünlüler- Gönüllüler konseptiyle reytingleri kırmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı sunuculuğunda gerçekleşen Survivor 2021 yayınlandığı Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Perşembe günlerine bomba gibi düşüyor. Her fragmanıyla, her bölümüyle en çok konuşulan program olan Survivor 2021, yarışmacılarıyla da gündemden düşmüyor.
18. Bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan Survivor 2021, Ünlüler Takımı’ndan ayrılan Bahar Seviş ve Emin Günenç adaya veda ederken gelen yeni isimler de adaya damgasını vuracak. Adaya girdikleri anda sergiledikleri tavırlarla dikkatleri üzerine toplayan yedek kadrodan gelen 3 isim, ilerleyen günlerde nasıl bir tutum sergileyecekleri de şimdiden merak konusu oldu. Yeni gelen 3 isim arasından dikkatleri en çok çeken isim Doğan Keser oldu.
01 Şub 2021 - 18:41 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.