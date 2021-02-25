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- 25 Şub 2021 - 11:44 G: 25 Şub 2021 - 11:48

Sadakatsiz Dizisinde Derin Gitti, Asya Rest Çekti! Volkan'ın Yeni Aşkı Yakında Geliyor! Yine Bir Aldatma Hikayesi...

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her yeni bölümüyle tüm dikkatleri üzerine çeken Sadakatsiz dizisinin yayınlanan bölümünde kadroya dahil olan Cemal Hünal, Sinan karakteriyle beraber adeta devrim niteliğinde bir değişim yaşanmasına neden oldu. Bunun yanı sıra Asya, Volkan ve Derin arasında gittikçe alevlenen tartışmanın sonunda yanan Volkan oldu. Önce Asya sonra da Derin, Volkan’a resti çekti. Fakat Volkan’ın yeni aşkı…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Cemal Hünal, Burak Sergen, Emir Taro Tekin ve Gözde Seda Altuner gibi birçok başarılı oyuncunun yer aldığı Sadakatsiz dizisi, yayınlanan 19. bölümüyle beraber tüm izleyicisini adeta ekranlara kilitledi. Milyonlarca kişi Asya ve Sinan arasında geçenleri hayranlıkla izledi. Sonunda Asya’nın içten içe güldüğünü fark eden seyirci, eski defterleri kapattığını ifade etti. Fakat Derin’in Volkan’a bıraktığı not tüm dengeleri değiştirdi.

Asya ve Sinan yemek yerken onların yanına giden ve en sonunda Sinan’la kavga eden Volkan, geceye adeta damga vurdu. İkili arasında yaşanan tartışmanın sonu ise karakolda bitti. Çıkışta Sinan, Volkan’a, “Ben senden şikayetçi olmasını bilirdim de dua et Asya’nın oğlunun babasısın!” sözlerini dile getirdi. Asya ise artık sinirlenmeye başladığını ve ikisine de susması gerektiğini söyledi.

25 Şub 2021 - 11:44 Ankara- Dizi Haberleri

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