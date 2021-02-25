Sadakatsiz Dizisinde Derin Gitti, Asya Rest Çekti! Volkan'ın Yeni Aşkı Yakında Geliyor! Yine Bir Aldatma Hikayesi...

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Cemal Hünal, Burak Sergen, Emir Taro Tekin ve Gözde Seda Altuner gibi birçok başarılı oyuncunun yer aldığı Sadakatsiz dizisi, yayınlanan 19. bölümüyle beraber tüm izleyicisini adeta ekranlara kilitledi. Milyonlarca kişi Asya ve Sinan arasında geçenleri hayranlıkla izledi. Sonunda Asya’nın içten içe güldüğünü fark eden seyirci, eski defterleri kapattığını ifade etti. Fakat Derin’in Volkan’a bıraktığı not tüm dengeleri değiştirdi.

Asya ve Sinan yemek yerken onların yanına giden ve en sonunda Sinan’la kavga eden Volkan, geceye adeta damga vurdu. İkili arasında yaşanan tartışmanın sonu ise karakolda bitti. Çıkışta Sinan, Volkan’a, “Ben senden şikayetçi olmasını bilirdim de dua et Asya’nın oğlunun babasısın!” sözlerini dile getirdi. Asya ise artık sinirlenmeye başladığını ve ikisine de susması gerektiğini söyledi.