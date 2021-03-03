Survivor 2021 Birleşme Partisi Ne Zaman? Exxen Survivor Birleşme Partisi Başvuru Ekranı!

TV8 ekranlarının fenomen programı Survivor’da her sene olduğu gibi bu sene de birleşme partisi yapılacak. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın Exxen üyesi 100 kişiyi de partiye götüreceğini açıklamasının ardından birleşme partisi tarihleri daha fazla merak edilmeye başlandı. TV8 ve Exxen izleyicileri 2021 yılında Survivor programında birleşme partisinin ne zaman yapılacağını ve kimlerin partiye gidebileceğini, nasıl başvuru yapılacağını araştırıyor.

TV8 kanalının ve Exxen platformunun sahibi Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği açıklama ile hem Survivor izleyicilerini hem de Exxen kullanıcılarını heyecanlandırdı. Exxen platformuna üye olan 100 kişiyi bu sene yapılacak Survivor birleşme partisine götüreceğini açıklayan Acun Ilıcalı heyecanı zirveye taşıdı. Survivor programının sıkı takipçisi olan ve birleşme partisinin yapılacağı adaya gitmek isteyen binlerce kişi şimdiden birleşme partisinin ne zaman yapılacağını ve gitmek için nasıl başvuru yapılması gerektiğini araştırmaya başladı.