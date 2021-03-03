Haberler Ankara Haberler Ankara
- 03 Mar 2021 - 17:30 G: 03 Mar 2021 - 17:36

Survivor 2021 Birleşme Partisi Ne Zaman? Exxen Survivor Birleşme Partisi Başvuru Ekranı!

TV 8'in çok sevilen programı Survivor 2021 birleşme partisine az kaldığı açıklandı. Peki, Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman? İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

TV8 ekranlarının fenomen programı Survivor’da her sene olduğu gibi bu sene de birleşme partisi yapılacak. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın Exxen üyesi 100 kişiyi de partiye götüreceğini açıklamasının ardından birleşme partisi tarihleri daha fazla merak edilmeye başlandı. TV8 ve Exxen izleyicileri 2021 yılında Survivor programında birleşme partisinin ne zaman yapılacağını ve kimlerin partiye gidebileceğini, nasıl başvuru yapılacağını araştırıyor.

TV8 kanalının ve Exxen platformunun sahibi Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği açıklama ile hem Survivor izleyicilerini hem de Exxen kullanıcılarını heyecanlandırdı. Exxen platformuna üye olan 100 kişiyi bu sene yapılacak Survivor birleşme partisine götüreceğini açıklayan Acun Ilıcalı heyecanı zirveye taşıdı. Survivor programının sıkı takipçisi olan ve birleşme partisinin yapılacağı adaya gitmek isteyen binlerce kişi şimdiden birleşme partisinin ne zaman yapılacağını ve gitmek için nasıl başvuru yapılması gerektiğini araştırmaya başladı.

03 Mar 2021 - 17:30 - Survivor 2021

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’da Yas Günü! O İsim Hem Ağladı Hem Ağlattı! Destekler Çığ Gibi Büyüdü! “Dünyaya Haykırmak İstediğim Sözcüklerimsin…” mask
Survivor’da Yas Günü! O İsim Hem Ağladı Hem Ağlattı! Destekler Çığ Gibi Büyüdü! “Dünyaya Haykırmak İstediğim Sözcüklerimsin…”
Survivor’da Esra Erol Rüzgarı! Sabıkalı Olduğu Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı’dan Şok Hamle Geliyor! O İsmin Survivor Macerası Bitti… mask
Survivor’da Esra Erol Rüzgarı! Sabıkalı Olduğu Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı’dan Şok Hamle Geliyor! O İsmin Survivor Macerası Bitti…
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 2 Mart 2021 Salı Survivor 39. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 2 Mart 2021 Salı Survivor 39. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 1 Mart 2021 Pazartesi Survivor 38. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 1 Mart 2021 Pazartesi Survivor 38. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Survivor’da İsyan Çıkaran Eleme! Herkes Tek Tek Gidiyor… Adada Oyun Oynayacak Kişi Kalmadı! O İsimde Eleme Adayı Oldu! mask
Survivor’da İsyan Çıkaran Eleme! Herkes Tek Tek Gidiyor… Adada Oyun Oynayacak Kişi Kalmadı! O İsimde Eleme Adayı Oldu!
Survivor 2020 Şampiyonundan 2021 Şampiyonu Paylaşımı! Tacını Taktı, Hikayesini Yücelti! Resmen Her Şeyi İfşaladı! mask
Survivor 2020 Şampiyonundan 2021 Şampiyonu Paylaşımı! Tacını Taktı, Hikayesini Yücelti! Resmen Her Şeyi İfşaladı!
Survivor'da Doya Doya Moda Yaşandı! Survivor Tarihi Boyunca Böyle Bir Şey İlk Kez Görüldü! Acun Ilıcalı Şimdi Ne Yapacak? mask
Survivor'da Doya Doya Moda Yaşandı! Survivor Tarihi Boyunca Böyle Bir Şey İlk Kez Görüldü! Acun Ilıcalı Şimdi Ne Yapacak?
Survivor 2021 Tek Parça 27 Şubat 2021 Cumartesi 36. Bölüm Canlı İzle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? mask
Survivor 2021 Tek Parça 27 Şubat 2021 Cumartesi 36. Bölüm Canlı İzle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?
Acun Ilıcalı Dayanamadı, Sonunda Çileden Çıktı! O İsmi Öyle Bir Uyardı Ki, Diskalifiye Olması An Meselesi! O Hamlenin Bedeli Ağır Oldu… Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı Dayanamadı, Sonunda Çileden Çıktı! O İsmi Öyle Bir Uyardı Ki, Diskalifiye Olması An Meselesi! O Hamlenin Bedeli Ağır Oldu… Neler Oluyor?
Survivor Adasında Gergin Anlar! İki İsim Bir Oldu, Gönüllüler Takımını Dağıttı! Acun Ilıcalı Şimdi Ne Diyecek! "Adam Zeytinburnu Çocuğu!" mask
Survivor Adasında Gergin Anlar! İki İsim Bir Oldu, Gönüllüler Takımını Dağıttı! Acun Ilıcalı Şimdi Ne Diyecek! "Adam Zeytinburnu Çocuğu!"
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hande Erçel Onunla Eğlenceli Vakitler Geçirince Akıllara Kerem Bürsin Geldi! Artık Mutlu Edemiyor Mu? Sosyal Medyanın Diline Düştü... mask
Hande Erçel Onunla Eğlenceli Vakitler Geçirince Akıllara Kerem Bürsin Geldi! Artık Mutlu Edemiyor Mu? Sosyal Medyanın Diline Düştü...
Alişan'ın Eşinden Şok Edici Görsel! Biri Çekti, Biri Paylaştı! "Hiç Kolay Değil!" mask
Alişan'ın Eşinden Şok Edici Görsel! Biri Çekti, Biri Paylaştı! "Hiç Kolay Değil!"
Anıtkabir Açık Mı? 2021 Ankara Anıtkabir Ziyaret Saatleri ve Konumu Nedir? mask
Anıtkabir Açık Mı? 2021 Ankara Anıtkabir Ziyaret Saatleri ve Konumu Nedir?
Teşkilat Dizisi Ne Zaman Başlıyor? TRT Teşkilat Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var, Konusu Nedir? mask
Teşkilat Dizisi Ne Zaman Başlıyor? TRT Teşkilat Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var, Konusu Nedir?
Genelge Sonrası Değerlendirme Geldi! Süleyman Soylu'dan Mavi Renk Kararlılığı! mask
Genelge Sonrası Değerlendirme Geldi! Süleyman Soylu'dan Mavi Renk Kararlılığı!
Survivor 2021 Birleşme Partisi Ne Zaman? Exxen Survivor Birleşme Partisi Başvuru Ekranı! mask
Survivor 2021 Birleşme Partisi Ne Zaman? Exxen Survivor Birleşme Partisi Başvuru Ekranı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL