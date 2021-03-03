Ankara Ev Tadilatı! Ankara'da Şahane Evlerin Mimarı: Yusuf Karademir

Uzun zamandır evinizi yeniden değiştirmek ve yeni bir dekorasyona sahip olması hakkında düşünceler içerisine giriyorsanız, eviniz için kaçılmaz son gelmiş demektir. Ev içerisinin tazelenmesi, kişinin ruh haline iyi geldiği gibi aynı zamanda; kapıların kapanamaması, muslukların akıtması, dolapların dökülmesi gibi sorunlarında önüne geçer.

Mimar Yusuf Karademir’den aldığımız özel bilgilere ev tadilatı hem emek gerektiren hem de uzun süreli bir süreçtir. Doğru bir mimar ve bilirkişi ile çalışmak ise emeklerin boşa gitmemesine neden olurken aynı zamanda süreci de hızlandıracaktır. Mimar Yusuf Karademir’in özel bilgilerinden derlediğimiz makalemiz içerisinden ev tadilatının aşamalarını öğrenebilirsiniz. İşte sıra sıra tüm detaylar…

1. Ev tadilatınıza başlamadan önce evinizin ihtiyaçlarını iyice öğrenin ve eksiklerinizi tamamlayın. Fakat burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta; ürünlerin kalitesi ve bütçeye uygunluğu olmasıdır.

2. Tadilat yapmaya başlayacağınız odanızdaki eşyalar odanızdan çıkabilecek büyüklükteyse çıkarın ve üzerini bir örtü ile örtün. Örtü sayesinde toz ve kir gibi sorunların önüne set çekebilirsiniz. Eşyalarınız odanızdan çıkmıyorsa muşamba yardımıyla üzerlerini iyice sarın. Muşamba eşyaların zarar görmesine büyük ölçüde yarar sağlayacaktır.

3. Temizlik işini en sona bırakın. Etraf kirlendikçe temizlik yapmanız daha çok yorulmanıza neden olacaktır.

4. Eviniz tadilat yapılırken ustaların yanında durmak hoşunuza gitmiyorsa bir komşunuzda ya da evinizin yakınlarında oturan bir tanıdıkta misafir olabilirsiniz. Ancak ustaların yanında olup, istediklerinizi belirtmeniz olası bir sorunla karşılaşmanın önüne geçecektir. Burada size ufak bir uyarı! Tereciye tere satmak iyi neticeler doğurmaz. Unutmayın ki, her işin ustası vardır.

Banyo Tadilatı: Bütçeniz uygunsa ve tüm banyonuzu baştan aşağı değiştirmek istiyorsanız işin uzmanlarından yardım almayı deneyin. Küvet, duşa kabin, klozet gibi alanları yenileyecekseniz fiyat karşılaştırması yapın. Fakat banyonuzun durumu çokta kötü değilse, sorun fayanslardaysa kaplama yaparak maliyeti azaltabilirsiniz.

Zemin Döşemesi Tadilatı: Evinizin zemin döşemesi artık sizi rahatsız ediyorsa ve yenilemek istiyorsanız eşyalarınızın modellerini de ön plana alarak, zemin çeşitleri hakkında araştırmalar yapın. Evinizin zemini mermerse kolayca parke işlemi yapılacaktır fakat zemininiz parkeyse ve sudan etkilendiyse komple sökülmesi gerekecektir. Bu da maliyeti doğal yoldan artırır.

Kapı ve Pencere Yenileme: Kapınız ve pencereleriniz artık kullanılmaz bir haldeyse Mimar Yusuf Karademir’in önerisi tamamen değiştirmeniz yönünde. Sadece kapı kollarında ve çerçevede sorun olduğunu düşünüyorsanız ufak bir tadilat yeterli. Eski pencereler ısı yalıtımının önüne geçerek kış günlerinde sizlere zorluk yaşatabilir. Eğer kış günlerinde pençelerinizden evinize soğuk girdiğini düşünüyorsanız Mimar Yusuf Karademir, PVC kullanmanız yönünde sizlere uyarıyor. Bu uyarının yanında kayar kapaklı pencerelerin, PVC bile olsa ısı yalıtımında çokta kullanışlı olmadığını belirtiyor.

Isı Yalıtımı: Binanızın dış cephe mantolaması yoksa ve uzun bir sürede yapılmayacak gibi duruyorsa işe iç cephe yalıtımından başlayabilirsiniz. Fakat Mimarımız, iç mantolamayı dışa bakan duvarlarda, kolonlarda ve kirişlerde yaptırmanız yönünde uyarıyor.

Boya Badana Tadilat: Boyayı siz almak istiyorsanız, işin ustasına danışmadan yapmanız büyük bir hata olacaktır. Evinize ne kadar boya gerektiğini siz anlamasanız bile onlar sadece bir bakışında anlar. Boyayı her ne kadar siz yapmak isteseniz bile, tadilat sonrası temizlik sizleri en az bir hafta dinleme mecburiyetine sokar. Bu yüzden işin ehlinden yardım almak her zaman için daha iyi olandır.

Modern Ev Dekorasyonu Nasıl Yapılır?

Ev dekorasyonlarının daha önemli bir hale gelmeye başladığı son dönemlerde evlerde modern dizaynların nasıl yapılacağı merak konusu olmaya başladı. Teknolojinin gelişmesi ile beraber yaşam tarzlarında da çeşitlilikler ve değişimler yaşanmaya başladı.

İş, eğitim vb. hayatın her alanında yaşanan dönüşümlerin kendisini en çok gösterdiği yer ise en önemli konfor alanı olan evler oluyor. İnsanların yaşam stillerinin ve tercihlerinin en net gösteren yer olan evlerde her sene farklı trendler oluşmakla beraber son dönemlerde modern ev dizaynları en önemli konu olmaya başladı.

Modern ev dekorasyonlarının temel özelliklerinin ne olduğu ve evlerin nasıl dekore edilmesi gerektiği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Karmaşadan ve ayrıntıdan uzak, daha ferah evlerin popülerleştiği modern ev dizaynlarında dikkat edilmesi gereken birçok önemli nokta bulunuyor.

Modern Ev Dekorasyonunda Büyük ve Açık Renkli Mobilyalar Tercih Edilmeli

Eski stil evini değiştirmek, daha modern ve havalı dekorasyonlara sahip olmak isteyen birçok kişi, modern ev dekorasyonu için dikkat edilmesi gereken ayrıntıları araştırıyor. Modern ev dekorasyonlarında karmaşadan uzak olunması, sadelik ve ayrıntıların bulunmaması en temel özellikler olmakla beraber tercih edilecek mobilyaların boyutları ve renkleri de önemli ayrıntılar arasında yer alıyor.

Modern ev dizaynı için geniş evler daha uygun olmakla beraber mobilyaların büyük seçilmesi oldukça önemlidir. Büyük parçalardan oluşan mobilyalar eşyaların da az olmasını sağlar. Az eşyadan oluşan, büyük hacimli mobilyaların bulunduğu yeni tarz evlerde renk kullanımı da oldukça önemlidir. Modern evlerde genellikle açık renkler kullanılmakla beraber zemin ve duvar renkleri de mobilyaların renk tercihinde önemli noktalardan biridir. Zemini açık olduğu evlerde mobilya renkleri koyu olabilir. Bununla beraber eşyaların genel olarak açık renkli olması evi daah geniş ve daha ferah gösterir.

Canlı ve Renkli Aksesuarlar Modern Dizaynlara Renk Katacak

Büyük hacimli ve açık renkli mobilyaların kullanıldığı, ayrıntıların olmadığı sade ve az eşyalı evlerde şıklık katmak için farklı aksesuarlar ve canlı renkler kullanılabilir. Mobilyalardan kaynaklı sakin bir havası olacak modern evlerde renkli ve canlı aksesuarlar eve şıklık katar.

2021 Ev Dekorasyon Trendleri Nelerdir? 2021 Yılı Çok Konuşulacak Olan Ev Dekorasyon Fikirleri

2021 yılının başlaması ile bu yıl ev dekorasyon trendlerinin nasıl olduğu da merak edilmeye başlandı. Salgın sürecinde normalleşmeye adımlarının atılması ile evlerinde misafir ağırlamaya hazırlanan binlerce kişi evini yeni baştan yaratmak için en yaratıcı fikirleri takip ediyor. 2021 yılında ise geçen senenin aksine bol eşyalı, ışıltılı ve renkli ev dekorasyonları ön plana çıkıyor. Birçok farklı fikrin ve tarzın bir araya geldiği yeni trend için en çarpıcı fikirler araştırılmaya başlandı.

Bol Eşyalı Maksimalizm Bu Yıl Dikkat Çekecek

Son yılların en dikkat çeken trendi olan minimalizm bu seneyerini maksimalizme bırakıyor. Son yıllarda özellikle küçük evlerde popüler bir fikir haline gelen ve dar alana sahip evleri daha geniş gösteren minimalizm trendinin sonu geldi. 2021 yılında minimalizmin tam tersi olan maksimalist ev dekorasyonları dikkat çekiyor. Bol eşyanın, ışıltılı mobilyaların kullanılacağı yeni trendde farklı tarzlar da bir araya gelebilecek. Eklektik bir dekorasyonu mümkün hale getiren maksimalist dekorasyonda renk ve ışıltı ön planda olacak. Özellikle geniş alana sahip olan evlerde popülerleşen maksimalist dekorasyon 2021 yılında dikkat çekecek.

Ahşap Yoğunluklu Doğal Metaryaller Yeni Trend Olacak

Geçtiğimiz senelerde doğayı eve taşımak için kullanılan ağaç ve bitki türü de yerini mobilyalara bıraktı. Önceki dönemlerde saksılar ve çiçeklerle sağlanan doğal görünüm bu sene ise mobilyalarla sağlanacak. Ahşap kullanımının git gide artmaya başladığı evlerde, doğal görünüm için masa ve sandalyeler, mobilya takımları, mutfak ve banyo dolapları gibi doğal materyaller doğayı eve taşımanın farklı bir alternatif olarak karşımıza çıkacak.

Renkli ve Işıltılı Bir Dekorasyon İçin Birçok Farklı Fikir Ortaya Çıktı

Bu sene hem doğal hem de ışıltılı bir tarzın bir arada olacağı ev dekorasyon trendleri için neşeli fikirler gündeme gelmeye başladı. Çok eşya ile hem renkli hem de doğal evlerin popülerleşeceği 2021 yılında renkli ve uzun perdeler, mermer modeller, gri ve bakır tonlarının hakim olduğu evler 2021 yılına damgasını vuracak.

Mimar Yusuf Karademir Kimdir, Kendinizden Bahseder Misiniz?

1965 Erzurum doğumlu olup 1970 yılından bu yana Ankara da ikamet etmekteyim. Evli ve 3 çocuk babasıyım. İnşaat işleriyle uğraşan orta halli bir babanın ilk oğluyum. Kısacası inşaatın içinden gelmekteyim

Çankaya Lisesi fen bölümü mezun olduktan sonra, aynı yıl 1983 yılında Gazi üniversitesi iç mimarlık fakültesine girdim. İkinci sınıftan itibaren stajyer olarak çalıştığım Türkiye’nin ilklerini yapan yurt dışından ithal malzeme getirip aynı zaman da uygulama yapan spot uluslararası İnş. tic. ltd. şti. ne 1986 yılında genel müdür olarak işe başladım.

Türkiye’nin sayılı mimarlarından ve şirket sahibi rahmetli A.Emin Tezel hocamla 23 yıl boyunca spot uluslararası ltd şi. Olarak Türkiye’nin çoğu il ve ilçelerinde büyüklü projelerinde yer aldık. Bizim tek avantajımız şuydu; sattığımız malzemeleri çok iyi biliyorduk, iyi bildiğimiz için uygulama da da hiç zorlanmıyorduk, detayları daha rahat çözebiliyorduk. Çalışmış olduğum firma 2008 yılında faaliyetini kanada da sürdürme kararı aldı. Bende firmadan ayrılıp 2009 da kendi firmamı kurdum.

10 yıl ara vermeden Mimarlık Şirketimde faaliyete devam ettikten sonra, 2009 yılı öncesi beraber çalıştığım mesai arkadaşlarım, aynı zamanda Dekohavuz inş.tic ltd.ştı. Sahipleri olan Ömer Mavili ile Şaban Özkan beyle istişare yaparak, bilgi birikimlerimizi birleştirerek kurumsal hizmet sunmak amacıyla Dekohavuz Ltd. Şti. çatısı altında buluştuk.

Uzun yıldır Ankara’da ev tadilatı, havuz, dekarasyon ve mimarlık hizmetlerini sorunsuz bir şekilde devam etmekteyiz.

Ortak görüş olarak şuna inandık birlikten kuvvet doğar dedik. Ev tadilatı, dekarasyon ve mimarlık hizmetlerini bir bütün olarak A'dan Z'ye komple ekimizle üstesinden geliyoruz. Branşlaşmış olduğumuz inşaat bölümlerini paylaşıp, yola devam ediyoruz. Artık Ankara’da inşaat konusunda her işin altından kalkabileceğimiz bir kadromuz ve ekibimiz var.

Bizim inşaat sektöründe özellikle iç dekorasyonda ince işler, bölüştürülüp ayrı ayrı taşeronlara verilmektedir. Böyle verilen işlerde herkes kendi işini bitirmek için yanlış da olsa diğer taşeronların işine de zarar verse, biran önce bitirme çabasındadır.

Bu durumda tüm taşeronlar birbirinin işine bahane bulmakta ve inşaat sıralamasını bozmaktadır. Biz bu konuda yetişmiş deneyimli tecrübeli teknik konuları ve inşaat sıralamasını bilen kişilerle yola çıkmayı öneriyoruz